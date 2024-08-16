Минспорт РФ представит два павильона на «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

«Спорт – одна из важнейших составляющих жизни успешного и здорового человека. Россия всегда была, есть и остается великой спортивной державой. Но спорт – это не только про достижения, а про самого человека. Самое главное в спорте – воспитание характера, воспитание уважения к окружающим. Мы много сейчас говорим о воспитании подрастающего поколения, о здоровье как тела, так и духа. Спорт закаляет характер, воспитывает волю, стойкость, дисциплину, умение преодолевать трудности. Это преодоление себя, проверка своих возможностей. Такие качества нужны не только для того, чтобы стать сильнее и добиться результатов в конкретных спортивных дисциплинах. Прежде всего это про то, каким становится человек, как он тренирует себя в непростых условиях и как учится решать поставленные задачи», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.