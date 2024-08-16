Минспорт РФ представит два павильона на «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

Posted 16 августа, 07:43
Published 16 августа, 07:43
Modified 1 сентября, 04:02
Updated 1 сентября, 04:02
Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
«Спорт – одна из важнейших составляющих жизни успешного и здорового человека. Россия всегда была, есть и остается великой спортивной державой. Но спорт – это не только про достижения, а про самого человека. Самое главное в спорте – воспитание характера, воспитание уважения к окружающим. Мы много сейчас говорим о воспитании подрастающего поколения, о здоровье как тела, так и духа. Спорт закаляет характер, воспитывает волю, стойкость, дисциплину, умение преодолевать трудности. Это преодоление себя, проверка своих возможностей. Такие качества нужны не только для того, чтобы стать сильнее и добиться результатов в конкретных спортивных дисциплинах. Прежде всего это про то, каким становится человек, как он тренирует себя в непростых условиях и как учится решать поставленные задачи», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Стенды Минспорта России продемонстрируют возможности для занятий спортом на Дальнем Востоке – как для профессионалов, так и для любителей.
«Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин: „Роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиции России в многополярном мире исключительно велика“. В том числе поэтому развитию спортивной отрасли в регионе уделяется большое внимание. По поручению главы государства ведется работа по созданию центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра. Стенды Минспорта России на Форуме призваны продемонстрировать спортивный потенциал Дальнего Востока. Здесь, в восточной части России, отличная площадка для подготовки спортсменов, выступающих на соревнованиях в ДФО, Китае и других странах. В дальневосточных регионах также много спортсменов-любителей. Необходимо их энтузиазм поддерживать, внедрять культуру здорового образа жизни среди детей и взрослых. Занятия физической культурой и спортом должны быть доступными и популярными», – подчеркнул Министр спорта России Михаил Дегтярев.
Павильон «Спорт – норма жизни» станет площадкой для обсуждения перспектив профессионального и массового спорта, международного сотрудничества, новых форматов спортивных мероприятий и других вопросов. Запланированы деловые сессии и конференции. Гости познакомятся с будущими крупными проектами российского спорта, его новыми видами, спортивными федерациями, вузами и школами страны, центрами подготовки, а также достижениями российских спортсменов.
В павильоне «Арена ГТО» проведут третий открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». В нем примут участие взрослые и детские команды всех одиннадцати дальневосточных регионов, а также сильнейшие профессиональные спортсмены со всей России. Для участников разработали комплекс упражнений, в который войдут десять базовых дисциплин ГТО и испытания, связанные с военной подготовкой. Это стрельба из лазерного пистолета, бег до 2 км, плавание, преодоление искусственных барьеров, погружение в воду с задержкой дыхания и оказание первой медицинской помощи.
Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 212 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 86 странах мира, с 293 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.
Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp, на арабском языке – t.me/RosCongressArabic. Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.