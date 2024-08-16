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Posted 16 августа, 01:07

Published 16 августа, 01:07

Modified 1 сентября, 03:59

Updated 1 сентября, 03:59

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Приморье под ударом стихии: объявлено штормовое предупреждение

16 августа 2024, 01:07
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
В Приморском крае синоптики бьют тревогу: регион ожидает мощный удар стихии. Примгидромет сообщает, что днем 19 августа и в ночь на 20 августа край накроют сильные, а местами даже очень сильные дожди. Ситуацию усугубят грозы и порывистый ветер, которые прогнозируются в отдельных районах.

Готовность служб и меры безопасности

Оперативные службы края приведены в полную боевую готовность. Они готовы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации и оказывать помощь населению. Жителям и гостям Приморья настоятельно рекомендуется:

  • Отложить поездки за город
  • Воздержаться от рыбалки и отдыха на природе
  • Соблюдать особую осторожность на дорогах

Что делать при штормовом предупреждении?

  1. Закройте и укрепите все окна и двери.
  2. Подготовьте запас воды, еды и медикаментов.
  3. Держите под рукой фонарик, свечи и радиоприемник на батарейках.
  4. Уберите с балконов и дворов предметы, которые может унести ветром.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112. Будьте бдительны и берегите себя! Природа не шутит, и лучше перестраховаться, чем оказаться неподготовленным к удару стихии.

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