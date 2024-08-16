Приморье под ударом стихии: объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Сюжет Безопасность

В Приморском крае синоптики бьют тревогу: регион ожидает мощный удар стихии. Примгидромет сообщает, что днем 19 августа и в ночь на 20 августа край накроют сильные, а местами даже очень сильные дожди. Ситуацию усугубят грозы и порывистый ветер, которые прогнозируются в отдельных районах.