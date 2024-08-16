Приморье под ударом стихии: объявлено штормовое предупреждение

Posted 16 августа, 01:07
Published 16 августа, 01:07
Modified 1 сентября, 03:59
Updated 1 сентября, 03:59
Оперативные службы края приведены в полную боевую готовность. Они готовы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации и оказывать помощь населению. Жителям и гостям Приморья настоятельно рекомендуется:
В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112. Будьте бдительны и берегите себя! Природа не шутит, и лучше перестраховаться, чем оказаться неподготовленным к удару стихии.