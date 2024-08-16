Прокуратура Приморья «поборется» за сроки для трифоновских

Их обвиняют в организации и участии в банде, убийствах, связанных с бандитизмом, и незаконном обороте оружия. Суд принял это решение на основании ходатайства защитника, который указал на нарушение, связанное с прекращением уголовного преследования одного из фигурантов по истечению срока давности.