Прокуратура Приморья «поборется» за сроки для трифоновских

Posted 16 августа, 05:11
Published 16 августа, 05:11
Modified 16 августа, 05:13
Updated 16 августа, 05:13
Их обвиняют в организации и участии в банде, убийствах, связанных с бандитизмом, и незаконном обороте оружия. Суд принял это решение на основании ходатайства защитника, который указал на нарушение, связанное с прекращением уголовного преследования одного из фигурантов по истечению срока давности.
Прокуратура планирует подать апелляцию в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, так как постановление еще не вступило в законную силу. Ранее прокуратура уже успешно оспорила аналогичное решение по делу киллера банды, что привело к обвинительному приговору.
Ранее журналисты «Восток-Медиа» рассказывали о Трифоне, авторитете, который кровью вписал свое имя в криминальную историю Приморского края.