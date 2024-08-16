vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа, 05:11

Published 16 августа, 05:11

Modified 16 августа, 05:13

Updated 16 августа, 05:13

Прокуратура Приморья «поборется» за сроки для трифоновских

Прокуратура Приморья «поборется» за сроки для трифоновских

16 августа 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
Прокуратура Приморья намерена обжаловать решение краевого суда о возврате уголовного дела в отношении Александра Ясина и Евгения Бычкова, лидера и члена банды «Трифоновские».

Их обвиняют в организации и участии в банде, убийствах, связанных с бандитизмом, и незаконном обороте оружия. Суд принял это решение на основании ходатайства защитника, который указал на нарушение, связанное с прекращением уголовного преследования одного из фигурантов по истечению срока давности.

Прокуратура планирует подать апелляцию в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, так как постановление еще не вступило в законную силу. Ранее прокуратура уже успешно оспорила аналогичное решение по делу киллера банды, что привело к обвинительному приговору.

Ранее журналисты «Восток-Медиа» рассказывали о Трифоне, авторитете, который кровью вписал свое имя в криминальную историю Приморского края.

«Первый после Бога»: кем был приморский авторитет Трифон
Узнать подробнее
#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Уголовное дело#Апелляция#Прокуратура#Банда#Приморский край#Приморье#Происшествия#Преследование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика