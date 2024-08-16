Яркому городу — новые краски: фестиваль уличного искусства преобразит Владивосток

«Мы хотим сформировать план развития уличного искусства на Дальнем Востоке, и планируем реализовывать проект совместно с правительством Приморского края и Управлением И там мы хотим серьезный документ по итогу сформировать, а если даже не документ, то как минимум четкий план» — поделился Иван Чайкин, один из организаторов фестиваля и руководитель АНО «Тихоокеанский институт поддержки креативных инициатив».