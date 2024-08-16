Яркому городу — новые краски: фестиваль уличного искусства преобразит Владивосток

Posted 16 августа, 02:48
Published 16 августа, 02:48
Modified 16 августа, 02:50
Updated 16 августа, 02:50
С 1 июля по 31 октября во Владивостоке во второй раз проходит Дальневосточный фестиваль уличного искусства. Регистрация участников уже закрыта, проходят последние согласования территорий, а значит — совсем скоро город украсят работы художников. Входе пресс-конференции в штабе Молодежной столицы организаторы приоткрыли завесу тайны и рассказали, чего стоит ожидать жителям Владивостока.
Отвечая на вопрос о пользе и значимости фестиваля для города, организаторы выделили три тесно связанных между собой направления: жители, бизнес, и сама дальневосточная столица. Первым — яркий и облагороженный Владивосток, вторым — возможность интегрировать рекламные интеграции в уникальные городские мероприятия, третьему — увеличение туристического потока и снижение вандализма.
При этом, как отметил руководитель и идейный вдохновитель фестиваля Макс Майз, Владивосток не превратится в одно большое граффити Каждая отдельная территория долго выбирается и обдумывается — такой вид искусства, как стрит-арт, должен быть уместен и вписываться в атмосферу города:
«У нас нет задачи „граффити в каждый двор“. Такого мы делать точно не будем. Наоборот, все должно быть уместно, понятно и нужно», — поделился Макс Майз.
Преображать Владивосток будут 15 местных стрит-арт художников и 10 — из разных городов России, которые разрисуют более 2000 квадратных метров стен. Специально для фестиваля закуплено 2500 аэрозольных баллонов, 400 килограмм фасадной краски от местного производителя. При этом в сравнении с прошлым годом фестиваль значительно вырос, во многом благодаря успехам в предыдущем «GRAFFEST» и увеличению гранта Фонда президентских инициатив:
«В том году мы сделали больше объектов, чем планировали, привезли больше художников чем планировали. В этот раз мы получили очень много „входящих“, и, соответственно, мы увеличиваемся в масштабах. Прямо сейчас мы думаем, как следует их распределить. В планах у нас — около 12 красочных арт-объектов — граффити и муралов, расположенных по всему городу», — рассказал Константин Лотарев, продюсер фестиваля.
Отвечая на вопрос о пользе и значимости фестиваля для города, организаторы выделили три тесно связанных между собой направления: жители, бизнес, и сама дальневосточная столица. Первым — яркий и облагороженный Владивосток, вторым — возможность интегрировать рекламные интеграции в уникальные городские мероприятия, третьему — увеличение туристического потока и снижение вандализма.
Какие именно городские поверхности буквально заиграют новыми красками, организаторы оставили секретом — «чтобы не сглазить». Зато художники поделились аспектами программы фестиваля. Помимо непосредственно рисования в рамках «GRAFFEST» во Владивостоке пройдут еще несколько интересных событий.
Одно из них — это стратегическая сессия, посвященная развитию уличного искусства на Дальнем Востоке. Главная цель фестиваля — это возрождения стрит-арта, а вместе с тем и укрепление местного сообщества художников, и организаторы хотят составить некую программу, которая станет опорой для достижения этой цели:
«Мы хотим сформировать план развития уличного искусства на Дальнем Востоке, и планируем реализовывать проект совместно с правительством Приморского края и Управлением И там мы хотим серьезный документ по итогу сформировать, а если даже не документ, то как минимум четкий план» — поделился Иван Чайкин, один из организаторов фестиваля и руководитель АНО «Тихоокеанский институт поддержки креативных инициатив».
Также в рамках Дальневосточного фестиваля уличного искусства состоятся выставка работ художников в Приморском отделении Союза художников России и экскурсия по стрит-арт маршруту в центре города, где будут отмечены и новые, и старые, и интересные работы.
Как отметила начальник управления по делам молодежи администрации города Владивостока Екатерина Ищук, Дальневосточный фестиваль уличного искусства, проходящий во Владивостоке под эгидой статуса Молодежной столицы России — это еще одна возможность самореализации для молодых и творческих жителей города:
«Для нас важно поддерживать подобные инициативы, потому что творчество — это самореализация. Ребята реализуются здесь, в Молодежной столице, развивают творческий потенциал, и им не нужно никуда уезжать. Поэтому мы со своей стороны максимально помогаем художникам согласовывать все их эскизы и макеты, ведь это не всегда простой процесс: работы нужно согласовывать и с местными жителями, и с управлением архитектуры. А мы помогаем ребятам как можно оперативнее реализовать их творческие задумки в Молодежной столице», — поделилась Екатерина Ищук