Примсоцбанк снижает ставку по семейной ипотеке до 5,8% по акции «Семейный старт»

Напомним, семейная ипотека — это федеральная программа господдержки, которая помогает российским семьям с детьми взять ипотеку по сниженной ставке. Примсоцбанк запустил программу «Семейная ипотека» 29 июля 2024 года. Первоначальный взнос от 20,1% от стоимости жилья. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей. Максимальная — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, в других регионах — 6 млн. рублей. Ипотеку можно оформить на срок от 3 до 30 лет. Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет.