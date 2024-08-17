Примсоцбанк снижает ставку по семейной ипотеке до 5,8% по акции «Семейный старт»

Posted 17 августа, 00:00
Published 17 августа, 00:00
Modified 1 сентября, 03:52
Updated 1 сентября, 03:52
В период с 14 августа по 30 сентября Примсоцбанк запустит акцию «Семейный старт». В рамках Акции процентная ставка по программе «Семейная ипотека» будет составлять 5,8% годовых вместо 6%. При этом все остальные параметры ипотечного продукта сохранятся.
Для участия в акции необходимо:
Кроме того, заявки, поданные до 14 августа, могут быть выданы на одобренных условиях или в рамках Акции.
Напомним, семейная ипотека — это федеральная программа господдержки, которая помогает российским семьям с детьми взять ипотеку по сниженной ставке. Примсоцбанк запустил программу «Семейная ипотека» 29 июля 2024 года. Первоначальный взнос от 20,1% от стоимости жилья. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей. Максимальная — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, в других регионах — 6 млн. рублей. Ипотеку можно оформить на срок от 3 до 30 лет. Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет.
Воспользоваться программой могут физические лица, имеющие ребенка, возраст которого не достиг 7 лет на дату заключения кредитного договора, или имеющие двух и более детей, не достигших 18 лет.
Узнать подробнее об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.