Председатель совета директоров «ТГК-14» Константин Люльчев работает в Чите

— С начала августа разговариваю с коллективами предприятия и вижу, что энергетики настроены на своевременное выполнение ремонтных работ и качественную подготовку к предстоящему отопительному сезону. Материалов достаточно. В этом году на реализацию ремонтных и инвестиционных программ будет направлено 5,5 млрд рублей. Это грандиозный объем работ. Принято решение, что ряд задач будет выполняться собственными силами, что позволит значительно увеличить оплату труда нашим работникам, улучшить качество выполнения ремонтов. Энергетики «ТГК-14» знают особенности оборудования, на котором работают, а в регионе наблюдается практически полное отсутствие профессиональных подрядных организаций. На местах требуется эффективное управление руководителями среднего звена. Важно правильно и эффективно организовать работу, своевременно доводить актуальную информацию до персонала, — прокомментировал актуальность своего присутствия в Чите Константин Люльчев.