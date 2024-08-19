Примсоцбанк объявляет «Золотую лихорадку» для владельцев карт Стикер/Сегодня/Сегодня+

Posted 18 августа, 23:00
Published 18 августа, 23:00
Modified 1 сентября, 03:52
Updated 1 сентября, 03:52
Примсоцбанк запустил акцию «Золотая лихорадка» для владельцев карт Стикер/Сегодня/Сегодня Плюс. Акция продлится с 15 августа по 30 сентября этого года.
В период проведения акции клиентам необходимо максимально активно оплачивать товары и услуги картами Стикер/Сегодня/Сегодня Плюс.
Исключение составляют операции:
По окончании акции Примсоцбанк рандомно определит пять победителей из каждой категории карт, которые будут награждены электронными сертификатами номиналом 3 тысячи рублей. Счастливчикам придет СМС от Примсоцбанка. Награждение победителей состоится до 30 октября этого года.
Акция действует во всех подразделениях банка. Принять в ней участие могут только клиенты с активными картами.
Для справки: активная карта — карта с совершенными операциями: безналичная оплата покупок на сумму не менее 30 тысяч рублей в период проведения конкурса (карты были открыты до 30.09.3034 г., транзакции прошли до 15.10.2024 г.)
Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.