В зоопарке Екатеринбурга появились новые волки: белый и два красных

Красные волчицы — Рэйна и Кари, сестры возрастом около года, приехали в зоопарк из Новосибирска. Они отличаются характерами: Рэйна очень активная и всегда в движении, а Кари склонна к спокойствию и любит наблюдать за окружающим миром.