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Posted 19 августа, 15:21

Published 19 августа, 15:21

Modified 27 августа, 09:24

Updated 27 августа, 09:24

В зоопарке Екатеринбурга появились новые волки: белый и два красных

19 августа 2024, 15:21
В зоопарке Екатеринбурга появились недавно новые волки — один белый и два красных. Животных можно увидеть в вольерах с названием «Хищники северных широт», как объявила пресс-служба парка.

Белого волка по имени Сириус привезли в город из Ижевска. Ему три года, он спокойный и миролюбивый. Сириус обычно осторожен и предпочитает быть незаметным, но интересуется своим новым домом, пишет eanews.ru.

Фото: eanews.ru

Красные волчицы — Рэйна и Кари, сестры возрастом около года, приехали в зоопарк из Новосибирска. Они отличаются характерами: Рэйна очень активная и всегда в движении, а Кари склонна к спокойствию и любит наблюдать за окружающим миром.

Фото: eanews.ru

Сейчас животные привыкают к новому месту. Все они хорошо питаются — с радостью едят все, что есть в рационе: мясо, рыбу, яйца и другие виды корма.

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