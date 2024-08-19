В зоопарке Екатеринбурга появились новые волки: белый и два красных

Posted 19 августа, 15:21
Published 19 августа, 15:21
Modified 27 августа, 09:24
Updated 27 августа, 09:24
Белого волка по имени Сириус привезли в город из Ижевска. Ему три года, он спокойный и миролюбивый. Сириус обычно осторожен и предпочитает быть незаметным, но интересуется своим новым домом, пишет eanews.ru.
Красные волчицы — Рэйна и Кари, сестры возрастом около года, приехали в зоопарк из Новосибирска. Они отличаются характерами: Рэйна очень активная и всегда в движении, а Кари склонна к спокойствию и любит наблюдать за окружающим миром.
Сейчас животные привыкают к новому месту. Все они хорошо питаются — с радостью едят все, что есть в рационе: мясо, рыбу, яйца и другие виды корма.