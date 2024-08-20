Группа ВТБ составила рейтинг самых электромобильных регионов

Лидерскую позицию в сегменте занимает Zeekr — бренд, который официально не представлен на нашем рынке и поставляется по каналам параллельного импорта. За январь–июль россияне приобрели около 5 тысяч электромобилей Zeekr против 448 ед. за аналогичный период прошлого года. Второе место у российского бренда Evolute, показавшего небольшой спад продаж к 2023 году — с 1034 до 883 штук соответственно. Третью позицию занимает Volkswagen (860 автомобилей, годом ранее — 1116 машин). Четвертым стал «Москвич», показавший рост год к году с 176 до 789 ед. Замыкает топ-5 марок рынка «электричек» американский бренд Tesla: за семь месяцев 2024 года продано 534 новых «Теслы» против 760, реализованных годом ранее.