На форуме «Армия-2024» НОВИКОМ подписал соглашения на 70 млрд рублей

Posted 20 августа, 06:55
Published 20 августа, 06:55
Modified 20 августа, 08:38
Updated 20 августа, 08:38
В период проведения форума НОВИКОМ поставил подписи под соглашениями с предприятиями почти всех холдинговых компаний госкорпорации «Ростех» — Объединенной авиастроительной корпорацией, холдингом «Вертолеты России», Объединенной двигателестроительной корпорацией, концерном «Радиоэлектронные технологии», холдингом «Росэлектроника», холдингом «Швабе», концерном Калашников и прочими.
Общая сумма подписанных на «Армии-2024» соглашений составляет 70 миллиардов рублей.
Экспертизу по финансированию проектов промышленности НОВИКОМ обнародовал на деловых мероприятиях, организованных в пространстве форума. Участники панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» обсудили эффект инвестиций, а также роль инструментов поддержки проектов в развитии предприятий отрасли.
В ходе круглого стола «Новые финансовые решения для оборонной промышленности» представители банковского, фондового рынков, рейтинговых агентств и аудиторских компаний, промышленных предприятий детально познакомились с высокотехнологичными финансовыми инструментами, способствующими росту инвестиций в модернизацию ОПК.
В качестве социально значимых событий форума необходимо назвать присоединение крупных промышленных предприятий к мотивационной программе «Развитие», запущенной с целью искоренения насущной проблемы кадрового дефицита в отечественной промышленности. Среди подключившихся — станкостроительный холдинг «СТАН», производитель металлорежущего оборудования «Станкотех» и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК.
На форуме «Армия-2024» под соглашениями появились подписи представителей семи компаний, где трудятся более шести тысяч человек.
Как рассказала куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева, предприятиям оборонно-промышленного комплекса отведена роль драйвера технологического развития России. Эти приоритеты были зафиксированы в новых соглашениях, подписанных на форуме, а также в инициативах по доработке инструментов финансирования ОПК, которые были разработаны по итогам собственных деловых мероприятий. В этом году, добавила Георгиева, НОВИКОМ выполняет функции участника форума с обновленным брендом, в полной мере передающим миссию банка по поддержке отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности.