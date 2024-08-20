На форуме «Армия-2024» НОВИКОМ подписал соглашения на 70 млрд рублей

Как рассказала куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева, предприятиям оборонно-промышленного комплекса отведена роль драйвера технологического развития России. Эти приоритеты были зафиксированы в новых соглашениях, подписанных на форуме, а также в инициативах по доработке инструментов финансирования ОПК, которые были разработаны по итогам собственных деловых мероприятий. В этом году, добавила Георгиева, НОВИКОМ выполняет функции участника форума с обновленным брендом, в полной мере передающим миссию банка по поддержке отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности.