100 дней: что уже успел Дмитрий Демешин сделать в Хабаровском крае

Posted 21 августа, 07:54
Published 21 августа, 07:54
Modified 1 сентября, 03:46
Updated 1 сентября, 03:46
За этот непродолжительный период новый глава региона приступил к наведению порядка в различных сферах, ускорил сроки сдачи в эксплуатацию ряда значимых общественных объектов и стал инициатором нескольких резонансных увольнений высокопоставленных должностных лиц.
Стоит напомнить, что 15 мая этого года глава государства Владимир Путин своим распоряжением назначил Дмитрия Демешина, занимавшего на тот момент пост заместителя генпрокурора РФ в Дальневосточном федеральном округе, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края после того, как прежний руководитель региона Михаил Дегтярев получил назначение на должность министра спорта России и отбыл в столицу. Спустя несколько дней Дмитрий Демешин прибыл в Хабаровск и незамедлительно принял дела у своего предшественника, после чего сразу же погрузился в интенсивную работу.
Первым делом он осуществил ряд рабочих визитов по Хабаровску совместно с градоначальником краевого центра Сергеем Кравчуком. По итогам этих поездок глава региона выдал целый перечень распоряжений, касающихся обновления обоих бульваров, восстановления Амурского утеса и Досугового центра в парке имени графа Н. Н. Муравьева-Амурского, капитальной реконструкции всего проспекта 60-летия Октября и транспортного узла Восточное шоссе — проспект 60-летия Октября — улица Ленинградская, обустройства дамбы Южного округа и упорядочения системы записи к узкопрофильным медицинским специалистам.
Затем Дмитрий Демешин заявил о нежелании видеть лишь приукрашенные отчеты чиновников о достигнутых успехах. Вместо этого он поручил разработать в каждом муниципальном образовании и городском округе Атлас проблемных объектов, а также создать аналогичный документ для всего региона, чтобы все органы власти в своей деятельности ориентировались именно на те проблемы, которые в нем обозначены. Также широкий общественный резонанс вызвал инцидент, связанный с перебоями в поставках инсулина и некоторых других медикаментов в аптечную сеть, в результате которого все причастные к этому сотрудники Минздрава были освобождены от должностей, а необходимые лекарственные препараты были оперативно приобретены и доставлены в регион.
Помимо этого, Дмитрий Демешин сразу обозначил свою позицию о недопустимости постоянных задержек в строительстве и реконструкции социальных объектов. В подтверждение своих слов он поставил задачу ввести в эксплуатацию набережную в Комсомольске-на-Амуре и дамбу Южного округа в Хабаровске до 1 сентября, Амурский утес в краевой столице до 1 сентября, Досуговый центр в краевом парке до 31 декабря, участок проспекта 60-летия Октября на Втором Хабаровске до 30 сентября. Полностью завершить реконструкцию всего проспекта 60-летия Октября врио губернатора распорядился до конца 2026 года, а не 2028 года, как это изначально планировали городские власти Хабаровска. Аналогичные требования были выдвинуты в отношении ряда школ, детских садов и поликлиник, расположенных в различных населенных пунктах Хабаровского края.
И если на начальном этапе своей деятельности на посту главы региона Дмитрий Демешин совершал поездки преимущественно по Хабаровску, то позднее он приступил к рабочим визитам в различные районы Хабаровского края. Так, за летний период он успел посетить Нанайский, Вяземский, Бикинский, Ванинский, Советско-Гаванский, Амурский, Николаевский, Охотский, Хабаровский районы и район имени Лазо, а также неоднократно бывал в городах Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Во всех поездках врио губернатора инспектировал местные социальные объекты, предприятия, а также проводил встречи с местными жителями, отвечая на их многочисленные вопросы.
Естественно, ему также приходилось неоднократно совершать рабочие командировки в Москву, где он проводил ряд переговоров с руководителями различных компаний и государственных ведомств, а также он успел принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Побывал он за это время и на Донбассе, проверив ход восстановления социальных объектов в подшефном городе Дебальцево, пострадавшем от боевых действий. А в ближайшее время Дмитрию Демешину предстоит поездка во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Впрочем, и Хабаровск за время работы врио губернатора на этом посту посещали весьма высокопоставленные руководители во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Жесткой критике со стороны главы Хабаровского края подверглось состояние дорожной сети по всему региону. В частности, он неоднократно выражал недовольство в адрес мэра Хабаровска из-за неудовлетворительного качества дорожного покрытия в городе и даже выделил дополнительно сотни миллионов рублей, благодаря которым в краевой столице летом начался активный ямочный ремонт многих магистралей. Также Дмитрий Демешин сумел привлечь 677 миллионов рублей на дополнительный ремонт дворовых территорий по всему Хабаровскому краю. Более того, врио губернатора инициировал отстранение от должности заместителя мэра города Хабаровска Игоря Михайловского и чиновника, ответственного за строительство и ремонт дорог в столице региона, а также вице-губернатора Хабаровского края Мгера Гандиляна.
Однако, пожалуй, наиболее существенные изменения произошли в социальной сфере, особенно в здравоохранении. Так, Дмитрий Демешин многократно выражал свое недовольство тем, как в Хабаровском крае осуществляется строительство и ремонт различных медицинских учреждений. В частности, он критиковал своего заместителя по социальным вопросам Евгения Никонова за неудачную реализацию программы строительства школ, за постоянные задержки в строительстве и ремонте медицинских объектов, за безответственность при закупке жизненно важных лекарств, за ситуацию со строительством межвузовского кампуса, Детского больничного комплекса и онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Результатом всех претензий стало освобождение Евгения Никонова от должности зампреда краевого правительства, возбуждение в отношении него уголовного дела за получение взяток в особо крупном размере и его заключение под стражу.
Также Дмитрий Демешин практически с самого начала проявил открытость для общения с жителями Хабаровского края. В июле он начал проводить прямые эфиры для своих подписчиков в социальных сетях, а во время каждой своей поездки по региону он повсеместно организовывал встречи с местными жителями, отвечая на любые их вопросы. Кроме того, он уже неоднократно инициировал открытые и честные диалоги с представителями местного медицинского и делового сообщества, обсуждая с ними существующие в этих сферах проблемы и способы их решения. Также он встречался с хабаровскими и комсомольскими общественниками, обсуждая с ними реализацию мастер-планов развития двух главных городов региона. Естественно, врио губернатора регулярно дает интервью различным средствам массовой информации, отчитываясь в них о результатах своей деятельности.
Кроме того, новый руководитель Хабаровского края активно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. В частности, он лично демонстрировал подтягивания на турнике, управлял мотоциклом, совершал пробежки по хабаровской набережной и выезжал на рыбалку, а также обязывает региональных и муниципальных чиновников сдавать нормы ГТО и обещает развивать массовый спорт, чтобы все жители региона имели возможность заниматься физической активностью в любое время. К тому же Дмитрия Демешина можно встретить в магазине, куда он отправляется за покупками, или просто на улице во время его прогулок или рабочих поездок по городам и селам Хабаровского края. Более того, врио губернатора некоторое время назад открыл в своих аккаунтах в социальных сетях возможность комментирования, чтобы получать таким образом обратную связь от жителей региона.
В целом, возглавив Хабаровский край, Дмитрий Демешин сразу же продемонстрировал всем, что он выступает на стороне рядовых жителей региона и намерен отстаивать их законные права и интересы. В своей деятельности новый руководитель региона не избегает открытого обсуждения существующих проблем и не замалчивает их, а, напротив, сам постоянно акцентирует на них внимание и стремится решать в интересах населения. Зачастую чиновники различного уровня предпочитают много говорить о своих достижениях и позитивных аспектах, стараясь скрыть проблемы и другие негативные моменты, однако Дмитрий Демешин действует совершенно иначе. Все это в сочетании с его доступностью для простых граждан делает Дмитрия Демешина тем руководителем, к которому люди обращаются за помощью, доверяя ему и рассчитывая на его поддержку.