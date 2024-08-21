100 дней: что уже успел Дмитрий Демешин сделать в Хабаровском крае

Также Дмитрий Демешин практически с самого начала проявил открытость для общения с жителями Хабаровского края. В июле он начал проводить прямые эфиры для своих подписчиков в социальных сетях, а во время каждой своей поездки по региону он повсеместно организовывал встречи с местными жителями, отвечая на любые их вопросы. Кроме того, он уже неоднократно инициировал открытые и честные диалоги с представителями местного медицинского и делового сообщества, обсуждая с ними существующие в этих сферах проблемы и способы их решения. Также он встречался с хабаровскими и комсомольскими общественниками, обсуждая с ними реализацию мастер-планов развития двух главных городов региона. Естественно, врио губернатора регулярно дает интервью различным средствам массовой информации, отчитываясь в них о результатах своей деятельности.