Отличные педагоги работают в хабаровских школах — Сергей Кравчук

На подготовку учебных заведений к новому учебному году городская администрация выделила более 80 миллионов рублей. Особенное внимание было уделено вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности, на что направили свыше 60 миллионов рублей, из которых более 20 миллионов — из муниципального бюджета.