Отличные педагоги работают в хабаровских школах — Сергей Кравчук

Posted 21 августа, 07:45
Published 21 августа, 07:45
Modified 22 августа, 00:50
Updated 22 августа, 00:50
В этом году конференция была приурочена к Году семьи и фокусировалась на воспитании у нового поколения семейных ценностей.
— Наше время требует от родителей и школ воспитывать детей на примерах истинных патриотов и профессионалов, — подчеркнул Сергей Кравчук. — Хабаровск — это большая семья. Мы все вносим вклад в создание благополучного будущего нашего региона. Важно, чтобы наши дети связывали свою судьбу с Хабаровским краем. У нашего муниципалитета есть все необходимое для успешного достижения этой цели: отличные педагоги, солидная материально-техническая база и значительная поддержка со стороны Хабаровского края в каждом нашем начинании.
На подготовку учебных заведений к новому учебному году городская администрация выделила более 80 миллионов рублей. Особенное внимание было уделено вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности, на что направили свыше 60 миллионов рублей, из которых более 20 миллионов — из муниципального бюджета.
Также на условиях софинансирования начали строительство четырёх модульных спортивных залов, для чего выделили 30 миллионов рублей из городского бюджета.
Школа № 39 проходит капитальную реконструкцию на муниципальные средства, общая сумма которых превышает 43 миллиона рублей. В дополнение к этому 20 миллионов рублей было выделено на ремонт школы № 13, участвующей в федеральной программе «Модернизация школьных систем».
— Система образования сталкивается с серьёзными задачами. Необходимо обеспечить все учреждения современным оборудованием для качественного обучения, — заявила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова. — Все модули будут организованы так, чтобы ученики могли применить свои знания на практике.
Около 100 молодых специалистов пополнят педагогический состав города в этом году. К дню учителя мэр Хабаровска вручит ключи от 10 служебных квартир местным преподавателям, продолжая традицию.
По материалам пресс-службы администрации Хабаровска