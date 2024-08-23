Финал сезона бесплатных тренировок по йоге и пилатесу в Нагорном парке Владивостоке

Сезон бесплатных тренировок от фитнес-студии ProBalance в парке Нагорном завершится завтра, 24 августа. Все желающие могут присоединиться к утренней практике йоги в 8:00 и затем остаться на пилатес. Эти мероприятия стали доброй традицией этого лета, которую подхватили и другие студии нашего города.

Фитнес-студия ProBalance этим летом предложила жителям города уникальную возможность заниматься спортом на свежем воздухе. Регулярные тренировки на открытом воздухе стали не только способом поддержания физической формы, но и местом для общения и обмена опытом между любителями здорового образа жизни. Фото: предоставлено для «Восток-Медиа» Организаторы отмечают, что они постепенно воплощают в жизнь идею создания доступной и профессиональной среды для занятий спортом и рады видеть, как другие студии присоединяются к этой инициативе. Фото: предоставлено для «Восток-Медиа» Для участия в тренировках необходимо зарегистрироваться у организаторов или на месте. Участникам рекомендуется взять с собой коврик и прибыть вовремя на площадку. Это позволит максимально комфортно провести время и насладиться тренировками. Фото: предоставлено для «Восток-Медиа» Фитнес-студия ProBalance продолжает развивать свои программы и планирует в будущем расширять спектр доступных тренировок и мероприятий. Сотрудники студии уверены, что такие инициативы помогают формировать здоровое и активное сообщество, способствуя популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей города. Фото: предоставлено для «Восток-Медиа»