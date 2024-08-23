Максим Иванов: В Хабаровском крае должен быть единый стандарт благоустройства дворов

Posted 23 августа, 07:09
Published 23 августа, 07:09
Modified 23 августа, 07:11
Updated 23 августа, 07:11
Максим Иванов подчеркнул, что в последнее время благоустройству дворов в Хабаровском крае уделяется большое внимание.
— На сегодняшний день мы видим, насколько пристальное внимание у правительства края, да и у муниципалитетов к нашим дворам. И это не просто так. В край пришла дополнительная сумма денег, которую выбил для нас Дмитрий Викторович Демешин, и дворы стали благоустраиваться гораздо быстрее и активнее. Объемы благоустройства увеличились в два раза. По программам благоустройства дворов в край заходит более миллиарда рублей. Эти программы направлены именно на Дальний Восток, который президент обозначил в качестве приоритета. Есть фраза: «Не сравнивайте нас с Москвой». А мы хотим сравниваться с Москвой. И быть лучше, ведь нет людей московских либо хабаровских, есть вся Россия, единая, и должен быть единый стандарт для всех, в том числе стандарт качества дворов, — считает парламентарий.
Максим Иванов отметил, что Хабаровское региональное отделение «Единой России» активно участвует в общественном контроле качества выполняемых по данным программам работ.
— Одна из проблем состоит в том, что управляющие компании не всегда доводят до людей то, что может получиться из их двора, не обсуждают с ними предварительно проект. Пример из нашего последнего объезда: приехали мы в один из дворов, я смотрю на покрытие, а это щебень. У кого хватило ума положить вместо резинового покрытия или хотя бы песка щебень на детской площадке? Управляющая компания меня уверяла, что это по ГОСТу. На что я всегда задаю вопрос: «Это ГОСТ для людей или люди для ГОСТа?». И прямо при нас падает ребёнок, разбивает коленки. Второй пример в этом же дворе — абсолютно показательный. Задали вопрос, где доступная среда, чтобы мама с коляской могла зайти во двор погулять. Отвечают: у нас всё с этим в порядке. И тут же на наших глазах мама с коляской едва забирается на бордюр сантиметров в 30. Пообещали исправить. Такой яркий, знаете, пример. А недавно были в маленьком домике, где живут в основном люди старшего возраста, а им поставили во двор детскую площадку. Не обсудили, не поговорили с жильцами, причинили людям счастье — в итоге за наши деньги, которые привлекает в край губернатор, мы получаем недовольство, — рассказал секретарь Хабаровского реготделения «Единой России».
По мнению Максима Иванова, подключать профессионалов к реализации проектов благоустройства дворов жильцам нужно даже не на этапе проектирования, а уже на этапе принятия решения о благоустройстве. И в этом им может помочь «Единая Россия».
— Люди звонят и просят нас помочь проконтролировать качество работ по благоустройству двора. У партии «Единая Россия» есть проекты «Доступная среда», «Комфортная городская среда», где есть общественные советы, куда входят люди с разных экспертных групп. Они могут и посоветовать, и проконтролировать ход и качество работ. Этим общественным контролем нужно пользоваться. И когда нас просят помочь проконтролировать процесс благоустройства, мы готовы к этому. Каждый рубль, направленный на благоустройство, должен дойти до каждого конкретного жителя дома, чтобы этот житель остался в итоге доволен. Вот наша цель, — заявил Максим Иванов.
Он подчеркнул также, что важно всегда помнить — благоустройство проводится не для управляющей компании, не для цифры в отчётах, а для людей.
— Пусть этих дворов будет меньше, но пусть они будут качественные. Во всем крае должен быть единый стандарт благоустройства дворов, и мы сейчас работаем над тем, чтобы он появился. Мы обратились к производителям, чтобы они сделали типовые проекты. Тогда жильцы будут понимать, что сколько стоит и что подходит для их конкретного двора, — рассказал депутат.
Ещё один важный момент, на который обратил внимание Максим Иванов, — это необходимость привлекать к выполнению работ местных производителей и подрядчиков.
— Тренд задал Демешин Дмитрий Викторович — он говорит, что мы должны развивать местное производство. Если не находим хабаровских производителей на рынке, ищем по Дальнему Востоку, нет на Дальнем Востоке, ищем по России. Предприниматель, который живёт здесь, ходит по тем же самым улицам, сделав у нас двор, будет за него отвечать. Плюс местные подрядчики гораздо быстрее могут устранить недостатки, провести какой-то ремонт, чем производитель, например, из Липецкой области. Однако пока при всём объеме средств, выделяемых на Хабаровский край, на долю местного производителя приходится меньше 10 процентов. Хочется, чтобы деньги, которые привлекаются в Хабаровский край, оставались здесь, и они должны здесь оставаться. Основная доля рынка должна быть за местными предпринимателями, нужно развивать своих местных производителей, тогда мы будем развивать всю экономику, — убеждён Максим Иванов.