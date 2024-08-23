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Posted 23 августа, 15:52

Published 23 августа, 15:52

Modified 27 августа, 09:54

Updated 27 августа, 09:54

Врач Перлмуттер рассказал о способах снижения риска развития деменции

23 августа 2024, 15:52
Врач-терапевт Остин Перлмуттер утверждает, что следование принципам здорового образа жизни может значительно снизить вероятность возникновения потери памяти.

Среди наиболее действенных методов защиты мозга врач назвал корректное питание и здоровый сон. Кроме того, для нормального функционирования мозга необходимо регулярное физическое упражнение, которое способствует сохранению кровотока к мозгу и уменьшению воспаления, пишет amic.ru.

Кроме этого, по мнению Перлмуттера, для предотвращения ухудшения когнитивных способностей также важно контролировать уровень стресса, избегать повреждений головы, отказаться от курения и поддерживать активные социальные связи.

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