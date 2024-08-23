Врач Перлмуттер рассказал о способах снижения риска развития деменции

Среди наиболее действенных методов защиты мозга врач назвал корректное питание и здоровый сон. Кроме того, для нормального функционирования мозга необходимо регулярное физическое упражнение, которое способствует сохранению кровотока к мозгу и уменьшению воспаления, пишет amic.ru.