«Единая Россия» представит отчет по итогам народной программы с 2021 года

Дмитрий Медведев перечислил основные приоритеты правительства и партии при разработке бюджета. Из его средств должна быть обеспечена обороноспособность и безопасность страны, социальные выплаты сотрудникам военных и силовых ведомств, а также их семьям. Другим задачам партия также уделяет достаточно внимания. Председатель ЕР рассказал об учреждении государственного фонда поддержки бойцов военной спецоперации. Финансирование такого фонда должно оставаться в неизменном объеме и в следующем году. Также важно заботиться о финансировании развития новых регионов.