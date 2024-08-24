«Единая Россия» представит отчет по итогам народной программы с 2021 года

Posted 24 августа, 10:56
Published 24 августа, 10:56
Modified 24 августа, 10:56
Updated 24 августа, 10:56
На заседании программной комиссии председатель партии Дмитрий Медведев обсуждал с главами федеральных ведомств содержание федерального бюджета на 2025–2027 годы, включение в него финансирования пунктов народной программы «Единой России», делая особый акцент на том, что партия активно занимается разработкой бюджета, пишет newsnn.ru
Дмитрий Медведев перечислил основные приоритеты правительства и партии при разработке бюджета. Из его средств должна быть обеспечена обороноспособность и безопасность страны, социальные выплаты сотрудникам военных и силовых ведомств, а также их семьям. Другим задачам партия также уделяет достаточно внимания. Председатель ЕР рассказал об учреждении государственного фонда поддержки бойцов военной спецоперации. Финансирование такого фонда должно оставаться в неизменном объеме и в следующем году. Также важно заботиться о финансировании развития новых регионов.
Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» будет стабильно оказывать поддержку населению. В особом приоритете партии — выполнение всех социальных обязательств перед жителями регионов. Большое значение также уделяется поддержке семей с детьми. В программе государственного бюджета на ближайшие годы будет заложено обеспечение семейного ипотечного кредитования.
«Единая Россия» будет курировать реализацию социальной части национальных целей развития государства согласно поручениям президента. Эти направления, например программа капремонта в школах, уже сейчас успешно выполняются. Только с начала года по стране было отремонтировано около тысячи образовательных учреждений, в том числе и тех, которые располагаются на территории новых регионов.
По словам председателя партии, финансирование дальнейшей реализации этой инициативы будет включено в федеральный бюджет. Каждый год на работы в рамках данной программы уходит порядка около 60 миллиардов рублей. Медведев пообещал, что программа будет проводиться и в дальнейшем, наряду с другими социальными инициативами.
На сайте «Единой России» указано, что в планируемом бюджете особое значение уделено регионам. Партия намерена отчитываться перед гражданами за всю проделанную работу по формированию бюджета и дальнейшему исполнению обязательств перед регионами. Дмитрий Медведев подчеркнул, что благодаря участию партии только за последние шесть месяцев финансирование социальных инициатив увеличилось в целом на 165 миллиардов рублей.
«При поддержке „Единой России“ определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ — 7,2 миллиарда рублей. На комплексное развитие сельских территорий — 1,6 миллиардов рублей. За счёт новых субсидий почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе „Семейная ипотека“. С 2024 года расширено бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Увеличено финансирование бесплатного горячего питания в начальной школе на 3,5 миллиарда рублей. Это решение затрагивает 7 миллионов детей ежегодно», — перечислил важнейшие статьи государственного финансирования Дмитрий Медведев.