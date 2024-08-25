Как подготовить дачу к осени

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Близится время, когда пора перевернуть календарь и снова…готовить дачу к осени! Если вам каждый год непонятно, за что взяться в первую очередь, — без паники. Мы вместе с экспертами СОГАЗа собрали для вас чек-лист с советами, которые помогут подготовить участок и частный дом к холодам.