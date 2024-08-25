Семьи участников СВО со всего Дальнего Востока встретились на форуме Приморье

Posted 25 августа, 00:52
Published 25 августа, 00:52
Modified 25 августа, 00:55
Updated 25 августа, 00:55
Окружной форум КСВО собрал более 200 участников — матерей, жен и детей героев специальной военной операции. Активисты поделились друг с другом личным опытом и обсудили планы на будущее. Эксперты Комитета рассказали гостям о юридических нюансах выплат для участников СВО и о психологическом содействии. Отдельное внимание уделили работе с детьми.
Приветствовал гостей форума заместитель полномочного представителя президента России в ДФО Григорий Куранов, а о главной миссии руководства Приморья в рамках поддержки семей защитников Отечества рассказала Елена Бронникова — заместитель председателя правительства Приморского края:
«С первых дней специальной военной операции особое внимание Правительства Приморского края и лично Губернатора Олега Кожемяко уделялось и подготовке ребят, которые отправляются в зону боевых действий, и, конечно же, их семьям, которые остались здесь. Нашей главной задачей было то, чтобы ребята, которые находятся в зоне СВО, знали — дома у них все хорошо, их семьи под надежной защитой государства», — отметила Елена Бронникова.
Об аспектах организации работы Комитета семей воинов Отчества рассказала его руководитель Юлия Белехова. Кроме того, все участники форума смогли пообщаться с экспертами КСВО лично — в мобильные приемных. В них проходили индивидуальные юридические и психологические консультации.
Отметим, Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. С недавнего времени по распоряжению губернатора в Приморье действует еще одна мера поддержки для участников СВО: ветераны, демобилизованные по ранению, имеют возможность трудиться на благо края и получать ежемесячную доплату в размере 30 тысяч рублей.