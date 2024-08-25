Семьи участников СВО со всего Дальнего Востока встретились на форуме Приморье

Отметим, Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. С недавнего времени по распоряжению губернатора в Приморье действует еще одна мера поддержки для участников СВО: ветераны, демобилизованные по ранению, имеют возможность трудиться на благо края и получать ежемесячную доплату в размере 30 тысяч рублей.