Глава Хабаровска поделился опытом поддержки ТОС с мэром Дебальцево

Встреча между мэрами Хабаровска и Дебальцево не только укрепила связи между регионами, но и открыла новые горизонты для развития местного самоуправления. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, что, безусловно, положительно скажется на жизни жителей обоих городов. Важно, что такие инициативы способствуют созданию более активного гражданского общества, где каждый житель может внести свой вклад в благоустройство и развитие своего района.