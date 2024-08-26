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Posted 26 августа, 02:41

Published 26 августа, 02:41

Modified 26 августа, 03:33

Updated 26 августа, 03:33

Сергей Кравчук и Сергей Желновач

Глава Хабаровска поделился опытом поддержки ТОС с мэром Дебальцево

26 августа 2024, 02:41
Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска
Сергей Кравчук и Сергей Желновач
Недавняя встреча главы краевой столицы Сергея Кравчука с мэром Дебальцево Сергеем Желновачем, состоявшаяся в Центре патриотического воспитания, стала важным событием для обеих сторон.

На встрече собрались представители городской администрации, Хабаровской городской думы и правительства региона, которые поделились опытом и наработками в области гражданских инициатив и поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Во время обсуждения мэр Хабаровска акцентировал внимание на том, как активные инициативы граждан способствуют преобразованию городской инфраструктуры.

— Благодаря работе ТОС мы создаем комфортные и уютные пространства для отдыха и общения жителей, — отметил Сергей Кравчук.

Он также подчеркнул, что городская администрация активно поддерживает эти начинания, увеличив фонд муниципального конкурса грантов для ТОС до 20 миллионов рублей в прошлом году.

Это решение стало результатом осознания важности вовлечения граждан в процесс благоустройства и улучшения качества жизни в городе. За последние 3,5 года в Хабаровске было создано 403 ТОС, что свидетельствует о высоком уровне активности и заинтересованности местных жителей.

Более 68 тысяч человек участвуют в деятельности этих объединений, что подчеркивает значимость гражданской инициативы в жизни города.

Заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов отметил, что с 2020 года городские ТОС активно участвуют в краевом конкурсе, а с 2021 года по инициативе мэра был запущен муниципальный конкурс социально значимых инициатив. Это стало важным шагом в развитии местного самоуправления и поддержке инициатив граждан.

— Наш городской конкурс проектов является единственным муниципальным конкурсом по поддержке ТОС в крае, и мы гордимся тем, что занимаем первое место по количеству таких объединений в регионе, — добавил Митрофанов.

Это подтверждает, что Хабаровск является примером успешного взаимодействия между властями и гражданами, способствующим развитию местных сообществ.

На встрече мэр Дебальцево Сергей Желновач выразил уверенность в том, что его город сможет перенять опыт Хабаровска и улучшить свои дворы.

— Мы видим, как активно развиваются ТОС в России, и уверены, что сможем создать комфортные условия для наших жителей. Главное — это желание и готовность работать, — подчеркнул он.

Важной частью встречи стало обещание передачи всех методических материалов и наработок в сфере ТОС в Дебальцево, что позволит местным властям быстрее освоить успешные практики и адаптировать их к своим условиям. Это сотрудничество между двумя городами может стать основой для дальнейшего обмена опытом и совместной реализации проектов, направленных на улучшение жизни граждан.

Встреча между мэрами Хабаровска и Дебальцево не только укрепила связи между регионами, но и открыла новые горизонты для развития местного самоуправления. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, что, безусловно, положительно скажется на жизни жителей обоих городов. Важно, что такие инициативы способствуют созданию более активного гражданского общества, где каждый житель может внести свой вклад в благоустройство и развитие своего района.

По материалам пресс-службы администрации Хабаровска

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#ТОС#Городская администрация
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