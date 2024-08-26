Реконструкция второго участка набережной Комсомольска-на-Амуре близится к завершению

В министерстве отметили, что по поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина по кадровой программе «Время героев» на стройке стажируется ветеран СВО Евгений Мишин, который не только контролирует ход строительства как общественный наблюдатель, но и привлекает к работам молодежь города и студенческие отряды.