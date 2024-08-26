Реконструкция второго участка набережной Комсомольска-на-Амуре близится к завершению

Posted 26 августа, 05:25
Published 26 августа, 05:25
Modified 26 августа, 05:27
Updated 26 августа, 05:27
По распоряжению врио губернатора края Дмитрия Демешина объект должен быть завершен к 1 сентября этого года.
— Основные работы подрядчик — АО «Концерн „Вега“ развернул на втором участке набережной. Работы здесь близки к завершению. До 1 сентября здесь планируется закончить укладку брусчатки, заполнить клумбы и газоны многолетниками. Высадка деревьев запланирована на сентябрь, так как прижиться они смогут в этот период, — рассказали в министерстве.
По словам представителя подрядной организации Сергея Язева, строителям предстоит завершить покрытие пешеходной зоны от спасательного поста до парковки, закончить обустройство смотровой площадки.
— К 1 сентября мы полностью завершим на этом участке основные строительно-монтажные работы. Планируем к этому времени подключить освещение по постоянной схеме. У комсомольчан совсем скоро появится возможность прогуляться по этому участку набережной, — рассказал Сергей Язев.
От министерства строительства края ход реконструкции контролирует и. о. первого заместителя министра Темирлан Магомаев. Он уточнил, что одновременно с реконструкцией второго участка работы ведутся и на первом.
— На этом участке ведутся подготовительные работы по укладке брусчатки, планируются берегоукрепительные работы. Погода вносит свои коррективы, но прилагаем максимальные усилия, чтобы завершить работы в срок. Перед подрядчиком поставлена задача наращивать трудовые ресурсы и количество техники, — рассказал Темирлан Магомаев.
В министерстве отметили, что по поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина по кадровой программе «Время героев» на стройке стажируется ветеран СВО Евгений Мишин, который не только контролирует ход строительства как общественный наблюдатель, но и привлекает к работам молодежь города и студенческие отряды.
— Комсомольчане ждут завершения работ по набережной. Я уверен — все будет, — заверил Евгений Мишин.
Напомним, что реконструкция набережной города Юности стала возможна благодаря реализации Долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.