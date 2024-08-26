Россиянам рассказали, как правильно сочетать витамины

Как правильно употреблять витамины? Витамины, растворимые в воде, лучше принимать перед едой, а растворимые в жирах — во время приема пищи. Минералы стоит распределять на разные приемы пищи. Витамины, растворимые в жирах, лучше всего усваиваются вместе с жирной пищей, в то время как витамины, растворимые в воде, быстро выводятся из организма и требуют регулярного пополнения.