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Posted 26 августа, 15:32

Published 26 августа, 15:32

Modified 27 августа, 09:35

Updated 27 августа, 09:35

Россиянам рассказали, как правильно сочетать витамины

26 августа 2024, 15:32
Многие люди употребляют витамины, но редко задумываются о том, как это делать правильно. Эффективность этих добавок напрямую зависит от их приема, сообщают врачи.

Какие витамины необходимы жителям России? Прежде всего, это витамин D, который помогает организму усваивать кальций и фосфор, укрепляет кость и поддерживает здоровье. Также важны витамины группы B для нервной системы и сердца, а йод особенно важен для людей, проживающих в Красноярском крае, пишет amic.ru.

Как правильно употреблять витамины? Витамины, растворимые в воде, лучше принимать перед едой, а растворимые в жирах — во время приема пищи. Минералы стоит распределять на разные приемы пищи. Витамины, растворимые в жирах, лучше всего усваиваются вместе с жирной пищей, в то время как витамины, растворимые в воде, быстро выводятся из организма и требуют регулярного пополнения.

Помимо витаминов, многие принимают омега-3, хром, калий и магний. Хром лучше всего принимать за полчаса до еды, а магний — перед сном.

Перед началом употребления витаминов рекомендуется проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Начинать прием добавок следует постепенно, внимательно отслеживая реакцию организма.

В заключение, БАДы отличаются от лекарств и их эффективность не всегда научно подтверждена. Поэтому перед началом приема желательно посоветоваться с врачом.

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