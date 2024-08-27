64% интернет-пользователей наталкиваются на дезинформацию еженедельно

Posted 27 августа, 19:19
Published 27 августа, 19:19
Modified 27 августа, 19:19
Updated 27 августа, 19:19
Такие данные раскрыл гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в своем выступлении на пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС, сообщает 56orb.
Табак рассказал, что 46% респондентов знают или слышали о фактчекинге. 18% в курсе, но их знания неглубоки. Аудитория часто склонна преувеличивать свои способности к анализу полученной информации. При этом 45% респондентов уверены, что существующих в стране мер противодействия дезинформации недостаточно. Основной запрос связан с привлечением к ответственности распространителей фейков и блокировкой источников. Однако подобный запрос не всегда можно удовлетворить, утверждает Владимир Табак.
Сейчас в Рунете наблюдается некоторое снижение числа копий фейков, при том что их уникальное количество продолжает оставаться на сопоставимом уровне. До 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, которые связаны с темой СВО, подвел итог Владимир Табак. В июле число просмотров упало до 35%, а в августе после атаки на Курскую область стремительно поднялось до 81%. По прогнозам, к концу года в интернете обнаружится около восьми миллионов фейков.
Для эффективной борьбы с дезинформацией нужно привлечь к этой борьбе не только профессионалов, но и пользователей интернета, убеждена директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина. Кроме того, аудитории необходимо прививать навыки информационной гигиены.
На сегодня особую актуальность сохраняет вопрос необходимости подведения законодательной базы для действенной борьбы с дезинформацией. В сегодняшнем российском законодательстве отсутствует понятие дипфейка, при этом введено определение фейковой новости, указал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
Фейки продолжают оставаться основным орудием в информационной войне. Большая часть подобных фейков недолговечна, указал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Цель такой дезинформации состоит в том, чтобы заполнить информационное пространство противника за счёт своего количества, пояснил специалист.