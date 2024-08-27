64% интернет-пользователей наталкиваются на дезинформацию еженедельно

Сейчас в Рунете наблюдается некоторое снижение числа копий фейков, при том что их уникальное количество продолжает оставаться на сопоставимом уровне. До 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, которые связаны с темой СВО, подвел итог Владимир Табак. В июле число просмотров упало до 35%, а в августе после атаки на Курскую область стремительно поднялось до 81%. По прогнозам, к концу года в интернете обнаружится около восьми миллионов фейков.