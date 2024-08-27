Антон Волошко: В руках педагогов — будущее нашей страны

Posted 27 августа, 07:05
Published 27 августа, 07:05
Modified 27 августа, 07:07
Updated 27 августа, 07:07
На традиционную августовскую конференцию педагоги Чугуевского муниципального округа собрались в районном Доме культуры. Поздравила педагогов с наступающим новым учебным годом врио главы округа Наталья Кузьменчук.
«В руках педагогов — будущее нашей страны. Образование — основа процветающего общества и залог успешного будущего гражданина. Человек должен постоянно учиться, совершенствоваться, чтобы уверенно шагать по жизни. Знания, умения, навыки, настойчивость и усердие — это то, что делает Россию сильной», — отметил в своём приветственном слове Антон Волошко.
От имени Председателя Законодательного Собрания Приморского края Антона Волошко его помощник вручила отличившимся учителям и преподавателям награды краевого парламента.
В рамках конференции состоялись круглые столы, тематические мастерские, где участники могли поделиться опытом и зарядиться новыми эмоциями.