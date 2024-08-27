Более 33 тысяч школьников Приморья приняли участие в проекте «Арсеньевская карта»

Posted 27 августа, 07:21
Published 27 августа, 07:21
Modified 1 сентября, 03:49
Updated 1 сентября, 03:49
«Арсеньевская карта» продолжает активно работать, привлекая все больше юных участников. С начала второго сезона проекта уже более 33 тысяч школьников Приморья в возрасте от 6 до 13 лет приняли участие в различных просветительских мероприятиях.
«За время работы нашего просветительского проекта в этом году его участниками стали почти 33,2 тысячи школьников от шести до 13 лет», — отметила Эльвира Шамонова, заместитель Председателя Правительства — министр образования Приморья. Она также добавила, что более 18,2 тысячи участников — это ребята из муниципалитетов края, что свидетельствует о широком охвате проекта. По словам Шамоновой, до 1 сентября ожидается прибытие еще 215 участников.
«Арсеньевская карта» — это уникальный просветительский проект, который не имеет физического носителя. Вместо этого он реализуется в формате заранее организованных экскурсий и посещений учреждений культуры Приморского края. Проект предлагает школьникам посетить несколько точек на карте Владивостока и узнать новое о своем крае.
Популярные мероприятия
Одним из самых востребованных мероприятий в рамках проекта стала выставка «Сны Сибири» (0+) в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Эта экспозиция знакомит посетителей с историей и культурой Приуралья, Сибири и Дальнего Востока.
Дополнительные возможности
Проект «Арсеньевская карта» предоставляет участникам и их сопровождающим горячее питание во время мероприятий. Для жителей отдаленных муниципалитетов предусмотрено даже предоставление жилья, что делает проект доступным для всех школьников Приморья.
Принять участие в проекте могут как педагоги, так и родители. Для этого необходимо заполнить заявку и получить документ, подписанный директором школы и заверенный печатью. Полную информацию о бронировании билетов и список актуальных учреждений культуры — участников проекта можно найти на сайте Регионального модельного центра Приморья.
«Арсеньевская карта» является частью регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который входит в национальный проект «Образование». Проект стартовал 1 июня 2023 года по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко и уже показал свою эффективность в деле просвещения и патриотического воспитания молодежи.
Важно отметить, что «Арсеньевская карта» не предполагает развлекательных мероприятий. Школьники посещают только тематические выставки и спектакли, соответствующие образовательным целям проекта.
Проект «Арсеньевская карта» продолжает свою работу, и ожидается, что до 1 сентября в нем примут участие еще 215 школьников. Это свидетельствует о растущем интересе к проекту и его важной роли в образовательной системе Приморского края.