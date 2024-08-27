Более 33 тысяч школьников Приморья приняли участие в проекте «Арсеньевская карта»

Принять участие в проекте могут как педагоги, так и родители. Для этого необходимо заполнить заявку и получить документ, подписанный директором школы и заверенный печатью. Полную информацию о бронировании билетов и список актуальных учреждений культуры — участников проекта можно найти на сайте Регионального модельного центра Приморья.