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Posted 27 августа, 08:55

Published 27 августа, 08:55

Modified 27 августа, 08:57

Updated 27 августа, 08:57

Проверка контрагента, почему важно проявлять должную осмотрительность

Проверка контрагента, почему важно проявлять должную осмотрительность

27 августа 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Проверка контрагента, почему важно проявлять должную осмотрительность
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В современном мире бизнеса, где каждая сделка может иметь далеко идущие последствия, важно не только уметь принимать решения, но и уметь принимать верные решения. Одним из ключевых аспектов успешной коммерческой деятельности является проверка контрагентов по ИНН на их благонадежность.

Основные риски при сотрудничестве с контрагентом

Проявлять должную коммерческую осмотрительность не так сложно. Например, с помощью сервиса Xfirm можно проверить партнера по ИНН всего за несколько минут.

Проверить контрагента по ИНН — значит убедиться в его легальности и финансовой устойчивости.

Основные риски ненадежных сделок:

  • фирмы-однодневки — с таким контрагентом вы рискуете не только столкнуться с невыполнением условий договора, но и попадете на штрафы от налоговой за получение необоснованной выгоды;
  • банкротство — сделка с несостоятельным юрлицом влечет за собой долговые обязательства, которые партнер никогда не сможет погасить перед вами;
  • открытые исполнительные производства в связи с неуплатой налогов и заемных обязательств — верный признак ненадежности контрагента и того, что вы можете остаться без денег;
  • резкое ухудшение финансового состояния партнера за последние три года, например, уменьшение суммы активов или выручки — сделка с таким юрлицом может также привести к отказу от выполнения договорных обязательств с его стороны, а также к вашим проблемам с налоговой.

Это лишь часть факторов риска, которых можно избежать, если подробно проверить контрагента по ИНН организации. Инвестируя время и усилия в проведение такой проверки контрагента, вы защищаете себя от рисков и обеспечиваете успешное развитие своего предприятия.

Признаки недобросовестного контрагента

Проверив компанию по ИНН, можно получить о ней следующие сведения:

  • юридический статус;
  • дата основания;
  • данные о руководителях и учредителе;
  • аффилированность;
  • текущее состоянии ее деятельности;
  • коды статистики;
  • наличие задолженностей перед налоговыми органами;
  • открытые судебные производства;
  • наличие или отсутствие лицензии на ведение деятельности;
  • наличие записи о юрлице в реестрах недобросовестных поставщиков (РНП) или дисквалифицированных лиц (РДЛ) и др.

Эта и другая информация поможет оценить возможность неблагоприятных последствий и принять взвешенное решение.

Какие сведения при проверке организации по ИНН должны сразу насторожить:

  • стадия ликвидации/банкротства;
  • юрлицо зарегистрировано недавно;
  • коды ОКВЭД не соответствуют основному направлению деятельности;
  • массовый адрес регистрации;
  • руководитель часто меняется или включен в реестры РНП, РДЛ;
  • при проверке руководителя выясняется, что его ИНН недействителен;
  • налоговая отчетность нулевая, убыточная или полностью отсутствует;
  • за последние три года финансовые показатели компании резко ухудшились;
  • высокая судебная активность.

Проведение тщательной проверки фирмы по ИНН позволит минимизировать риски и обеспечить успешное взаимодействие с партнером. Помните, что забота о безопасности и надежности деловых отношений является ключевым аспектом успешного предпринимательства.

Как провести проверку контрагента

Сервис проверки Xfirm дает возможность проверить фирму по ИНН подробно и быстро.

Это потребует от вас выполнить лишь несколько шагов:

  • на главной странице в строке поиска нужно ввести данные о контрагенте — ИНН/ ОГРН/ наименование/ ФИО/ адрес;
  • из выпавшего списка выбрать нужную организацию;
Фото: xfirm.ru
  • изучить всю информацию в отчете о контрагенте.

Сведения Xfirm о компании ПАО «НК „Роснефть“

Фото: xfirm.ru
  • Для удобства пользования слева есть подразделы. Например, чтобы узнать данные о налогах или ФССП, нужно кликнуть на одноименную вкладку.
Фото: xfirm.ru

Преимущества использования сервиса Xfirm

Почему следует проверять юрлица по ИНН с помощью Xfirm?

1. Достоверность представленных данных. Всю информацию сервис собирает из официальных открытых источников: ФНС, Федресурс, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба государственной статистики и не только

2. Актуальность сведений. Данные обновляются ежедневно, а некоторые чаще. Например, информация из Реестра недобросовестных поставщиков обновляется каждые 6 часов.

3. Простота и удобство в использовании. Все данные просто найти, в них легко ориентироваться и удобно использовать в дальнейшем;

4. Скорость получения результатов проверки. На Xfirm не требуется долгой регистрации и идентификации, потребуется только ИНН или название компании. Все данные собраны в одном месте, не нужно никуда переходить по ссылкам. Например, если необходимо получить выписку из ЕГРЮЛ, то можно скачать ее во вкладке

Фото: xfirm.ru

5. Дополнительная полезная информация. К примеру, Xfirmсодержит информацию о зарегистрированных контрагентом товарных знаках и выданных лицензиях. При этом не нужно знать номер лицензии, чтобы убедиться в ее актуальности. Достаточно ввести в поиске ИНН организации и изучить отчет.

Сервис проверки контрагентов будет полезен для:

  • предпринимателей;
  • участников электронных торгов;
  • сотрудников банков;
  • специалистов служб безопасности;
  • юристов;
  • бухгалтеров.

Регулярное использование сервиса Xfirm и проверка по ИНН юрлиц позволит всегда оставаться уверенным в безопасности своего бизнеса. Зная всю нужную информацию о партнерах, вы сократите риск негативных последствий сотрудничества до минимума.

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