Проверка контрагента, почему важно проявлять должную осмотрительность

4. Скорость получения результатов проверки. На Xfirm не требуется долгой регистрации и идентификации, потребуется только ИНН или название компании. Все данные собраны в одном месте, не нужно никуда переходить по ссылкам. Например, если необходимо получить выписку из ЕГРЮЛ, то можно скачать ее во вкладке