Posted 27 августа, 08:55
Published 27 августа, 08:55
Modified 27 августа, 08:57
Updated 27 августа, 08:57
В современном мире бизнеса, где каждая сделка может иметь далеко идущие последствия, важно не только уметь принимать решения, но и уметь принимать верные решения. Одним из ключевых аспектов успешной коммерческой деятельности является проверка контрагентов по ИНН на их благонадежность.
Проявлять должную коммерческую осмотрительность не так сложно. Например, с помощью сервиса Xfirm можно проверить партнера по ИНН всего за несколько минут.
Проверить контрагента по ИНН — значит убедиться в его легальности и финансовой устойчивости.
Основные риски ненадежных сделок:
Это лишь часть факторов риска, которых можно избежать, если подробно проверить контрагента по ИНН организации. Инвестируя время и усилия в проведение такой проверки контрагента, вы защищаете себя от рисков и обеспечиваете успешное развитие своего предприятия.
Проверив компанию по ИНН, можно получить о ней следующие сведения:
Эта и другая информация поможет оценить возможность неблагоприятных последствий и принять взвешенное решение.
Проведение тщательной проверки фирмы по ИНН позволит минимизировать риски и обеспечить успешное взаимодействие с партнером. Помните, что забота о безопасности и надежности деловых отношений является ключевым аспектом успешного предпринимательства.
Сервис проверки Xfirm дает возможность проверить фирму по ИНН подробно и быстро.
Это потребует от вас выполнить лишь несколько шагов:
Сведения Xfirm о компании ПАО «НК „Роснефть“
Почему следует проверять юрлица по ИНН с помощью Xfirm?
1. Достоверность представленных данных. Всю информацию сервис собирает из официальных открытых источников: ФНС, Федресурс, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба государственной статистики и не только
2. Актуальность сведений. Данные обновляются ежедневно, а некоторые чаще. Например, информация из Реестра недобросовестных поставщиков обновляется каждые 6 часов.
3. Простота и удобство в использовании. Все данные просто найти, в них легко ориентироваться и удобно использовать в дальнейшем;
4. Скорость получения результатов проверки. На Xfirm не требуется долгой регистрации и идентификации, потребуется только ИНН или название компании. Все данные собраны в одном месте, не нужно никуда переходить по ссылкам. Например, если необходимо получить выписку из ЕГРЮЛ, то можно скачать ее во вкладке
5. Дополнительная полезная информация. К примеру, Xfirmсодержит информацию о зарегистрированных контрагентом товарных знаках и выданных лицензиях. При этом не нужно знать номер лицензии, чтобы убедиться в ее актуальности. Достаточно ввести в поиске ИНН организации и изучить отчет.
Сервис проверки контрагентов будет полезен для:
Регулярное использование сервиса Xfirm и проверка по ИНН юрлиц позволит всегда оставаться уверенным в безопасности своего бизнеса. Зная всю нужную информацию о партнерах, вы сократите риск негативных последствий сотрудничества до минимума.