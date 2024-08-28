Демешин обсудил с врачами конкретные шаги по перезагрузке медицины Хабаровского края

Posted 28 августа, 08:39
Published 28 августа, 08:39
Modified 3 сентября, 05:33
Updated 3 сентября, 05:33
— Нам для того, чтобы выполнить задачу Президента и остановить отток населения, точно нужно налаживать систему здравоохранения. И резкая критика даже не в адрес врачей, а в адрес организации процессов идет на системной основе. Практически везде, где бы я ни был, есть вопросы, которые люди мне задают. Поэтому я хотел с вами посоветоваться, как с самой ресурсоемкой отраслью быть, — обратился Дмитрий Демешин к руководителям учреждений здравоохранения в начале встречи.
Врио губернатора сообщил, что со следующего года в крае будут реализовываться новые нацпроекты, направленные на долголетие жителей, и сфере здравоохранения в этих проектах отведена особая роль. Не менее важно мнение специалистов и по вопросам реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в крае.
— И опираться в этих вопросах я буду на вас, на медицинское сообщество. Давайте подумаем, как нам выработать процесс, который будет комфортным для вас и успешным в выполнении ваших функций на благо населения, — предложил Дмитрий Демешин.
Глава региона рассказал, что продолжается отбор кандидатур на должность министра здравоохранения Хабаровского края. В этом вопросе региональные власти также готовы прислушаться к мнению профессионального сообщества.
— Убежден, что министром здравоохранения должен быть врач. Человек, который занимается лечебным делом. Кого ставить — сложный вопрос. И я хотел спросить об этом у вас, — обратился к собравшимся Дмитрий Демешин.
В числе проблемных вопросов, которые обозначили Дмитрию Демешину главврачи, — недостаточность современной материально-технической базы учреждений. Также руководители медицинских организаций представили свои предложения по организации работы первичной амбулаторно-поликлинической помощи, диагностической службы, профилактике заболеваний и травм. Ключевой вопрос обеспечение отрасли профессиональными кадрами.
— Хочу обратить внимание уважаемых главврачей. Пожалуйста, находите кадры, которые поступали бы к нам в медицинский вуз, — сказал врио губернатора.
Дмитрий Демешин высказал мнение, что студентов на целевые программы обучения нужно набирать из числа местных жителей, чтобы они оставались жить и работать в крае.
— Понятно, что какой-то отток будет происходить, но меньше, чем сейчас, потому что сейчас он больше трети. Формируйте молодые медицинские кадры. Нам они нужны, для нас это крайне актуально, — подчеркнул глава Хабаровского края.
И.о. министра здравоохранения края Инна Малинина сообщила коллегам, что по поручению врио губернатора Дмитрия Демешина на нужды отрасли в августе выделено дополнительно 250 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на то, чтобы закрыть «болевые точки» — в частности, на благоустройство территорий и подключение к сетям жизнеобеспечения объектов здравоохранения, создаваемых по технологии быстровозводимых модульных конструкций, замену лифтов в медучреждениях.
Со своей стороны руководители медучреждений края также внесли на встрече ряд предложений. Среди них возвращение номера 1 в название краевой больницы имени Сергеева и установление знака «Почетный донор Хабаровского края». Дмитрий Демешин поддержал эти инициативы.
— Мои двери открыты для вас. Мне действительно очень важно понять ваши позиции. И не просто понять, а на их основе в перспективе построить государственную политику по оказанию медицинской помощи у нас в Хабаровском крае. Поэтому подсказывайте мне, — подытожил врио губернатора.
Отметим, что здравоохранение стало одной из первых отраслей, на которую Дмитрий Демешин обратил внимание, приступив к исполнению обязанностей губернатора Хабаровского края. Новый глава региона сразу же обозначил ряд проблем в медицине края, требующих системных решений.