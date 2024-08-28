Демешин обсудил с врачами конкретные шаги по перезагрузке медицины Хабаровского края

— Нам для того, чтобы выполнить задачу Президента и остановить отток населения, точно нужно налаживать систему здравоохранения. И резкая критика даже не в адрес врачей, а в адрес организации процессов идет на системной основе. Практически везде, где бы я ни был, есть вопросы, которые люди мне задают. Поэтому я хотел с вами посоветоваться, как с самой ресурсоемкой отраслью быть, — обратился Дмитрий Демешин к руководителям учреждений здравоохранения в начале встречи.