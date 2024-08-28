Демешин принял решение повысить зарплаты бюджетников Хабаровского края с 1 октября

Напомним, что за последние месяцы по инициативе Дмитрия Демешина в Хабаровском крае был введён ряд новых социальных выплат. Среди них единоразовая выплата в 100 тысяч рублей семьям, которые берут на попечение детей-сирот, и аналогичная выплата размером в 150 тысяч рублей при оформлении опеки над ребёнком-инвалидом, единовременная выплата в 5 тысяч рублей для школьников из многодетных семей перед началом учебного года, а также единовременные компенсационные выплаты медикам, работающим в сельской местности: 1 миллион рублей — медработнику с высшим образованием, 700 тысяч рублей — медработнику со средним образованием. Кроме того, в регионе увеличен ряд существующих выплат. В частности, размер компенсации оплаты детского сада вырос до 5250 рублей в месяц, до 545 тысяч рублей в месяц поднята единовременная выплата военнослужащим по контракту, до 1 миллиона рублей увеличен общий размер господдержки по погашению ипотеки для многодетных семей.