Демешин принял решение повысить зарплаты бюджетников Хабаровского края с 1 октября

Posted 28 августа, 03:30
Published 28 августа, 03:30
Modified 28 августа, 03:32
Updated 28 августа, 03:32
— Это будет справедливо по отношению к тем людям, у которых заработная плата не привязана к МРОТ и к категориям «майских» указов Президента, — прокомментировал глава региона.
Дмитрий Демешин добавил, что в соответствии с «майскими» указами Президента в региональном бюджете предусмотрены деньги на повышение зарплаты с учётом среднего дохода по экономике для учителей, воспитателей, врачей, работников культуры, социальных работников и тренеров спортивных школ. Для этих категорий сотрудников бюджетных организаций повышение окладов с начала года составило 16,6 процента.
— Однако для некоторых категорий бюджетников индексация фонда оплаты труда с начала года составила лишь 10 процентов. Я сейчас на постоянной основе сталкиваюсь с этой потребностью, когда люди обращаются. Мы посчитали доходы. И по остальным, не попадающим под действие Указа и не получающим МРОТ категориям работников бюджетной сферы, помимо этих 10 процентов, с 1 октября 2024 года увеличим оклады на 6 процентов. Это затронет 31 тысячу человек. Среди тех, кого коснётся повышение — пожарные, сотрудники центров занятости, ветеринары, водители, административный персонал краевых учреждений и другие. Моя задача — защитить права всех жителей края, — подчеркнул глава региона.
Среди тех, кого коснётся повышение — пожарные, сотрудники центров занятости, учреждений ветеринарии, водители, административно-управленческий персонал краевых учреждений, госслужащие и другие. В общей сложности это 31 тысяча жителей региона.
Напомним, что за последние месяцы по инициативе Дмитрия Демешина в Хабаровском крае был введён ряд новых социальных выплат. Среди них единоразовая выплата в 100 тысяч рублей семьям, которые берут на попечение детей-сирот, и аналогичная выплата размером в 150 тысяч рублей при оформлении опеки над ребёнком-инвалидом, единовременная выплата в 5 тысяч рублей для школьников из многодетных семей перед началом учебного года, а также единовременные компенсационные выплаты медикам, работающим в сельской местности: 1 миллион рублей — медработнику с высшим образованием, 700 тысяч рублей — медработнику со средним образованием. Кроме того, в регионе увеличен ряд существующих выплат. В частности, размер компенсации оплаты детского сада вырос до 5250 рублей в месяц, до 545 тысяч рублей в месяц поднята единовременная выплата военнослужащим по контракту, до 1 миллиона рублей увеличен общий размер господдержки по погашению ипотеки для многодетных семей.