Количество подписчиков телеграм-канала Mash достигло 3 миллионов

Posted 28 августа, 15:55
Published 28 августа, 15:55
Modified 28 августа, 15:57
Updated 28 августа, 15:57
Канал является частью медиахолдинга News Media. Сегодня он пользуется лояльностью аудитории благодаря быстроте освещения событий, высококачественному авторскому контенту и экспертным мнениям, а также легкому и доступному стилю общения с подписчиками.
По словам генерального директора холдинга News Media Максима Иксанова, компания многократно подтверждала свое лидерство на рынке новых медиа. Ярким примером служит телеграм-канал Mash, который насчитывает более трех миллионов подписчиков. В течение последних нескольких месяцев канал также занимает первое место по количеству просмотров постов. Прирост аудитории в 2024 году составил 39%, а средний охват одной публикации превышает 1 миллион. Эти достижения стали возможны благодаря слаженной работе и высокому профессионализму редакции канала. Сегодня новые медиа задают повестку и формируют общественное мнение наряду с традиционными СМИ, которые все чаще обращаются к телеграм-каналам в поисках надежной информации.
Главный редактор Mash Евгений Новиков добавил, что команда канала формирует новостную повестку таким образом, чтобы читатели могли получить полное представление о текущих событиях как в стране, так и в мире. Он подчеркнул, что Mash выступает в роли информационного фильтра, публикуя лишь самые важные новости, что помогает подписчикам избежать перегруза информацией и сэкономить время при чтении новостей.