Количество подписчиков телеграм-канала Mash достигло 3 миллионов

По словам генерального директора холдинга News Media Максима Иксанова, компания многократно подтверждала свое лидерство на рынке новых медиа. Ярким примером служит телеграм-канал Mash, который насчитывает более трех миллионов подписчиков. В течение последних нескольких месяцев канал также занимает первое место по количеству просмотров постов. Прирост аудитории в 2024 году составил 39%, а средний охват одной публикации превышает 1 миллион. Эти достижения стали возможны благодаря слаженной работе и высокому профессионализму редакции канала. Сегодня новые медиа задают повестку и формируют общественное мнение наряду с традиционными СМИ, которые все чаще обращаются к телеграм-каналам в поисках надежной информации.