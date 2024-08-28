Новый детский сад в Хабаровске прошёл проверку перед началом учебного года

Добавим, что в этом году за счет средств президентской дальневосточной единой субсидии для 80 детских садов Хабаровского края будут приобретены малые архитектурные формы — горки, качели для прогулочных зон. Средства выделены по решению премьер-министра Михаила Мишустина, поддержкой которого глава региона Дмитрий Демешин заручился во время его визита в Хабаровский край.