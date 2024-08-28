Новый детский сад в Хабаровске прошёл проверку перед началом учебного года

Posted 28 августа, 03:47
Published 28 августа, 03:47
Modified 28 августа, 03:49
Updated 28 августа, 03:49
Дошкольное учреждение, рассчитанное на 190 мест, по списку укомплектовано полностью. Однако в социальных сетях врио губернатора края Дмитрия Демешина от родителей поступали обращения о нехватке кадров и малой загруженности детского сада.
Сегодня представители регионального министерства образования и науки провели повторную проверку учреждения. Ранее министр Виктория Хлебникова уже выезжала в детский сад. Тогда в дошкольном учреждении функционировали две группы яслей и одна группа для ребят младшего дошкольного возраста.
Сейчас родители вместе с детьми возвращаются из отпусков. Детский сад посещают более 115 ребят, функционируют шесть групп, по мере поступления детей откроют свои двери и остальные группы.
— В детский сад № 90 в группу раннего возраста начала ходить моя дочь Виктория. В детском саду созданы все условия для всестороннего развития ребенка: оборудованы игровые комнаты, компьютерный, музыкальный и физкультурный залы, прогулочные площадки, есть сенсорная комната. Заботливые воспитатели — профессионалы своего дела, ребенок ходит в сад с удовольствием, — поделилась мама одной из воспитанниц детсада Ирина Козлова.
Персонал для групп подобран, с детьми работают воспитатели и их помощники, узкие специалисты — логопед, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. Идет работа по расширению штата необходимыми сотрудниками.
— Интерес к педагогическим профессиям в крае растет. Во время приемной кампании самым популярным направлением у абитуриентов в Хабаровском педагогическом колледже стало «Дошкольное образование». В этом году по поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина увеличены контрольные цифры приема на 25 мест по этому направлению, — подчеркнула министр образования и науки края Виктория Хлебникова.
Добавим, что в этом году за счет средств президентской дальневосточной единой субсидии для 80 детских садов Хабаровского края будут приобретены малые архитектурные формы — горки, качели для прогулочных зон. Средства выделены по решению премьер-министра Михаила Мишустина, поддержкой которого глава региона Дмитрий Демешин заручился во время его визита в Хабаровский край.