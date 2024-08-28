Правозащитники выступают с инициативой убрать перекосы в сфере интернет-преступлений

Posted 28 августа, 08:18
Published 28 августа, 08:18
Modified 28 августа, 08:18
Updated 28 августа, 08:18
За минувшие 2,5 года рассматривалось большое количество таких дел, и в ряде случаев за сообщения в социальных сетях подсудимых наказывали строже, чем убийц или насильников. О необходимости устранения такого перекоса главе государства заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева. Правозащитница уже получила одобрение своей инициативы и в научном, и в адвокатском сообществе. Большой комплекс инициатив по гуманизации направили на согласование в ГД.
Ева Меркачева начала обсуждение проблемы Telegram-шантажа в конце 2023 года. Она заявляла, что подобные преступления квалифицируют как вымогательство, то есть особо тяжкое преступление. Член Совета по правам человека предложила скорректировать правоприменительную практику в целях смягчения наказания.
Разногласия правозащитников в отношении судебных разбирательств касаются статьи 163 УК РФ. Речь идет о требовании денег под угрозой публикации позорящей потерпевшего информации. При этом эксперты придерживаются мнения, что применять данную статью в отношении Telegram-каналов неправомерно.
Правоохранители и суды, разбирая состав преступления в таких ситуациях, рассматривают публикацию сведений в соцсетях как «длящееся деяние». Они опираются на то, что если публикация висит, то информация продолжает распространяться. При этом предложение удалить пост за деньги считается вымогательством несмотря на тот факт, что пост уже опубликован.
Доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев на основе изученных десятков уголовных дел отметил, что требование денег за удаление информации неправильно считать шантажом под угрозой распространения порочащих сведений, так как публикация уже размещена в интернете. С ним полностью согласны и практикующие адвокаты.
«По той фактуре, когда мы видим, что потерпевший обращается к представителям Telegram-канала и говорит: „Давайте мы уберем негативную информацию, которая уже размещена“, рассматривая вопрос именно в этих рамках, здесь невозможно говорить о вымогательстве под угрозой распространения, потому что информация уже распространена», — объяснила 360.ru специфику данной ситуации член Адвокатской палаты города Москвы Татьяна Пашкевич.
Важность изменения квалификации дел о Telegram-вымогательстве обсуждалась в рамках 14-го Конгресса уголовного права. Участники пришли к выводу, что если потерпевший готов сам заплатить за удаление отрицательных сведений о нем, то в действиях администраторов Telegram-канала нет признаков вымогательства, также как отсутствует и признак преступления в целом. А если потерпевший не готов платить, но ему предлагают удалить контент за деньги, то ситуация подпадает под статью 179 Уголовного кодекса — о принуждении к сделке.
В итоге можно сделать вывод, что к изменениям правоприменительной практики обоснованно призывают как деятели науки, так и адвокаты. СПЧ сформировал несколько инициатив по гуманизации законодательства — они уже направлены в Госдуму на доработку, чтобы в дальнейшем найти свое отражение в Уголовном кодексе, пишет 360.ru.