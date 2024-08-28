Правозащитники выступают с инициативой убрать перекосы в сфере интернет-преступлений

Важность изменения квалификации дел о Telegram-вымогательстве обсуждалась в рамках 14-го Конгресса уголовного права. Участники пришли к выводу, что если потерпевший готов сам заплатить за удаление отрицательных сведений о нем, то в действиях администраторов Telegram-канала нет признаков вымогательства, также как отсутствует и признак преступления в целом. А если потерпевший не готов платить, но ему предлагают удалить контент за деньги, то ситуация подпадает под статью 179 Уголовного кодекса — о принуждении к сделке.