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Posted 29 августа, 15:41

Published 29 августа, 15:41

Modified 29 августа, 15:41

Updated 29 августа, 15:41

Аналитики: треть работающих жителей Челябинска регулярно плачет на работе

29 августа 2024, 15:41
Каждый третий житель города Челябинска признался, что иногда поддается эмоциям и позволяет себе поплакать на рабочем месте. Такие данные были представлены порталом SuperJob после опроса местных жителей.

Среди тех, кто допускал плач на работе, наиболее распространены менеджеры по обслуживанию клиентов, учителя, воспитатели и продавцы. Из числа тех, кто рыдает во время работы, 18% делают это неоднократно по разным поводам, 11% из-за профессиональных трудностей, таких как сложные проекты или конфликты с коллегами, а 4% из-за личных проблем, пишет eanews.ru.

Стоит отметить, что 83% мужчин никогда не испытывали желания выплакаться на работе, в то время как среди женщин таких всего лишь 32%.

Чем старше опрашиваемые и чем выше их доход, тем реже они признавались в том, что переживали слезы на работе. Однако 45% жителей данного города считают, что показывать эмоции на работе является неприемлемым поведением.

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