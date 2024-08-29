Аналитики: треть работающих жителей Челябинска регулярно плачет на работе

Среди тех, кто допускал плач на работе, наиболее распространены менеджеры по обслуживанию клиентов, учителя, воспитатели и продавцы. Из числа тех, кто рыдает во время работы, 18% делают это неоднократно по разным поводам, 11% из-за профессиональных трудностей, таких как сложные проекты или конфликты с коллегами, а 4% из-за личных проблем, пишет eanews.ru.