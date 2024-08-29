Аналитики: треть работающих жителей Челябинска регулярно плачет на работе

Posted 29 августа, 15:41
Published 29 августа, 15:41
Modified 29 августа, 15:41
Updated 29 августа, 15:41
Среди тех, кто допускал плач на работе, наиболее распространены менеджеры по обслуживанию клиентов, учителя, воспитатели и продавцы. Из числа тех, кто рыдает во время работы, 18% делают это неоднократно по разным поводам, 11% из-за профессиональных трудностей, таких как сложные проекты или конфликты с коллегами, а 4% из-за личных проблем, пишет eanews.ru.
Стоит отметить, что 83% мужчин никогда не испытывали желания выплакаться на работе, в то время как среди женщин таких всего лишь 32%.
Чем старше опрашиваемые и чем выше их доход, тем реже они признавались в том, что переживали слезы на работе. Однако 45% жителей данного города считают, что показывать эмоции на работе является неприемлемым поведением.