Энергетики «ТГК-14» провели в Забайкалье 11-й спортивный слёт

Posted 29 августа, 05:51
Published 29 августа, 05:51
Modified 29 августа, 05:53
Updated 29 августа, 05:53
В мероприятии приняли участие более 100 любителей активного отдыха и здорового образа жизни, сформировав восемь команд. Два выходных дня для участников слёта были наполнены дружеской состязательной атмосферой, воспитанием упорства и воли к победе и прекрасным настроением. За это время представители разных филиалов компании успели показать свои силы и проявить себя в нескольких спортивных соревнованиях: мегаскакалке, волейболе, беге, лазертаге и других. Сама возможность отдохнуть от городской суеты, в неформальной обстановке пообщаться с коллегами и посвятить время спорту стала наградой для всех, кто приехал на слёт. Но и призёры были названы: третье место заняла команда «Тепловые сети» энергетического комплекса, второе место — у команды «ТЭЦ-1» филиала «Читинская Генерация», на первом оказалась команда «Аппарат управления».
«Спортслёт — наше любимое мероприятие, которое мы всегда ждём с нетерпением. Эти дружные, коллективные и крутые состязания проводятся ежегодно, уже на протяжении 11 лет. И с каждым годом слет становится сильнее, интереснее, красочнее, ярче», — прокомментировала директор по персоналу «ТГК-14» Светлана Кузнецова.
Также она отметила, что подобные мероприятия дают возможность сотрудникам разных подразделений компании познакомиться поближе друг с другом и заряжают специалистов на плодотворную работу на весь следующий год.