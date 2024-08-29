Энергетики «ТГК-14» провели в Забайкалье 11-й спортивный слёт

В мероприятии приняли участие более 100 любителей активного отдыха и здорового образа жизни, сформировав восемь команд. Два выходных дня для участников слёта были наполнены дружеской состязательной атмосферой, воспитанием упорства и воли к победе и прекрасным настроением. За это время представители разных филиалов компании успели показать свои силы и проявить себя в нескольких спортивных соревнованиях: мегаскакалке, волейболе, беге, лазертаге и других. Сама возможность отдохнуть от городской суеты, в неформальной обстановке пообщаться с коллегами и посвятить время спорту стала наградой для всех, кто приехал на слёт. Но и призёры были названы: третье место заняла команда «Тепловые сети» энергетического комплекса, второе место — у команды «ТЭЦ-1» филиала «Читинская Генерация», на первом оказалась команда «Аппарат управления».