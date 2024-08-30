АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 142 млн рублей рыбоводному предприятию

Ряд погодных условий над акваторией Ладожского озера в феврале спровоцировал ледоход со стороны озера в Черёмухинском заливе, где было расположено рыбоводное предприятие. Опасное природное явление привело к гибели (утрате) более 138 тысячи голов радужной форели и к уничтожению садкового оборудования.