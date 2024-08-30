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Posted 30 августа, 06:03

Published 30 августа, 06:03

Modified 30 августа, 06:04

Updated 30 августа, 06:04

АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 142 млн рублей рыбоводному предприятию

АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 142 млн рублей рыбоводному предприятию

30 августа 2024, 06:03
Фото: frimufilms. freepik.com
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АО СК «РСХБ-Страхование» произвело страховую выплату в размере 142 млн рублей в связи с утратой застрахованных объектов аквакультуры и имущества в результате воздействия природной стихии крупному рыбоводному предприятию Ленинградской области.

Ряд погодных условий над акваторией Ладожского озера в феврале спровоцировал ледоход со стороны озера в Черёмухинском заливе, где было расположено рыбоводное предприятие. Опасное природное явление привело к гибели (утрате) более 138 тысячи голов радужной форели и к уничтожению садкового оборудования.

По результатам рассмотрения предоставленных страхователем документов АО СК «РСХБ-Страхование» признало гибель рыбы и повреждение садкового оборудования страховыми событиями и выплатило возмещение в соответствии с условиями договора страхования.

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