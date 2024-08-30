Более 2,5 тысячи тонн арбузов планируют собрать аграрии Хабаровского края в этом году

Posted 30 августа, 06:04
Published 30 августа, 06:04
Modified 30 августа, 06:06
Updated 30 августа, 06:06
— Арбузы выращивают в крае более 30 лет. Основные производители расположены в районе имени Лазо. В этом году ожидаем урожай более 2,5 тысячи тонн арбузов. Среди сортов: «атаман», «леди», «талисман», «долби» и «трофи», — рассказала начальник отдела растениеводства краевого минсельхоза Ольга Терехова.
Так, фермер Алексей Жидяев из села Марусино занимается выращиванием арбузов уже 11 лет. Под эту культуру он выделил площадь в 10 гектаров. В сезон для работы на полях привлекает студентов Хорского агропромышленного техникума. В 2022 году фермер передал 4 тонны арбузов в дом ветеранов поселка Переяславка, Хабаровский детский дом № 5 и пункты временного размещения вынужденных переселенцев из исторических регионов России.
Напомним, что в крае также продолжается уборка овощей: томатов, перцев, кабачков, баклажанов и картофеля. В этом году планируется собрать урожай 43 тысяч тонн овощей и более 82 тысяч тонн картофеля.
Приобрести свежую продукцию местных сельхозтоваропроизводителей можно на ярмарке выходного дня у Арены «Ерофей». Она будет работать до конца октября по выходным. В следующем году ярмарка разместится на площадке у Краевого цирка.