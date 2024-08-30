Более 2,5 тысячи тонн арбузов планируют собрать аграрии Хабаровского края в этом году

Так, фермер Алексей Жидяев из села Марусино занимается выращиванием арбузов уже 11 лет. Под эту культуру он выделил площадь в 10 гектаров. В сезон для работы на полях привлекает студентов Хорского агропромышленного техникума. В 2022 году фермер передал 4 тонны арбузов в дом ветеранов поселка Переяславка, Хабаровский детский дом № 5 и пункты временного размещения вынужденных переселенцев из исторических регионов России.