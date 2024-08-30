Демешин: К решению поставленных нам жителями края задач подключается «Единая Россия»

Posted 30 августа, 04:44
Published 30 августа, 04:44
Modified 30 августа, 04:46
Updated 30 августа, 04:46
— Знаю, что партия «Единая Россия» проводит большую, я бы даже сказал — самую большую работу с жителями региона, оказывает поддержку. На территории края реализуется множество партийных проектов, которые наглядны для наших жителей, для людей Хабаровского края, — отметил Дмитрий Демешин в начале встречи.
Максим Иванов рассказал, что наиболее важными для региональных единороссов сегодня являются две программы — пятилетняя программа работы партии «Единая Россия» и программа развития Хабаровского края, предложенная Дмитрием Демешиным.
— Мы с коллегами проанализировали эти документы и убедились в том, что и цели, и задачи, и способы их решения у нас во многом схожи, — сказал лидер хабаровских единороссов.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что уже сейчас люди видят результаты многих проектов «Единой России». В их числе проекты «Единая страна — доступная среда», «Комфортная городская среда», «Чистая страна», «Доступный труд».
— Всего их 20, и в основе — поручения нашего Президента и инициированные им национальные проекты. Их цель абсолютно созвучна тому, что я вижу своим главным ориентиром — обеспечить справедливое решение всех проблемных вопросов, которые вы нам обозначите. Отличный пример защиты прав жителей края — создание экспертного центра «Доступный город». Одна из его задач — проверка доступности дворов для маломобильных людей. А проект «Выбирай своё» помогает местным производителям продуктов питания повышать качество и находить рынки сбыта. Это реальные инструменты, помогающие шаг за шагом менять жизнь в Хабаровском крае к лучшему, поэтому мы заинтересованы в совместной работе, — сказал врио губернатора.
Секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России» подробнее остановился на некоторых результатах реализации партийных проектов, в том числе проекта «Доступный труд».
— Если говорить о рабочих местах, не так давно мы с вами были в центре «ВОРДИ» (Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью), где вы дали поручение по развитию программы «Доступный труд». С 2023 по 2024 год по этой программе было трудоустроено 79 человек с тяжёлой формой инвалидности, в том числе участники специальной военной операции, — сообщил Максим Иванов.