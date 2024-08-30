Дмитрий Заплутаев: Все подходы и проезды к школам должны быть удобны и безопасны

Дмитрий Заплутаев рассказал о том, что в ближайшие несколько лет эта ситуация может сдвинуться с мертвой точки. Для включения школ и детских садов города в президентскую программу, разработана проектно-сметная документация на капитальные ремонты 12 школ: гимназии №1 (спортивный зал); гимназии № 45 (здание начальной школы); школ №27, 37,4,3, 8, 31, 23, 34, 50, 53, и двух детских садов № 29 и 132. Заявка Комсомольска подана в правительство края на проведение работ в 2025–2027 годах. Ее поддерживает глава региона Дмитрий Демешин.