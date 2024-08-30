Дмитрий Заплутаев: Все подходы и проезды к школам должны быть удобны и безопасны

Posted 30 августа, 06:27
Published 30 августа, 06:27
Modified 30 августа, 06:29
Updated 30 августа, 06:29
Такое поручение не случайно, ведь в формируемом Атласе проблем и проблемных объектов Хабаровского края состояние школ детских садов, по мнению комсомольчан, является одним из приоритетных.
Выполняя его, 29 августа Дмитрий Заплутаев побывал в школах № 37 и 30. Он осмотрел подходы к учебным заведениям, классы, спортивные залы, столовые, побеседовал с директорами и педагогами, и лично убедился в готовности школ к новому учебному году. На месте ряду профильных ведомств были даны поручения обновить разметку на пешеходных переходах, подрезать на соседних перекрестках кустарники, провести дополнительную очистку колодца ливневой канализации у входа в школу № 30.
В ходе бесед с педагогами и представителями родительской общественности еще раз было подтверждено, что проблемы, их волнующие, во многом схожи с другими учебными заведениями и уже внесены в Атлас проблем и проблемных объектов. Прежде всего, речь идет о техническом состоянии зданий, особенно крыш.
Дмитрий Заплутаев рассказал о том, что в ближайшие несколько лет эта ситуация может сдвинуться с мертвой точки. Для включения школ и детских садов города в президентскую программу, разработана проектно-сметная документация на капитальные ремонты 12 школ: гимназии №1 (спортивный зал); гимназии № 45 (здание начальной школы); школ №27, 37,4,3, 8, 31, 23, 34, 50, 53, и двух детских садов № 29 и 132. Заявка Комсомольска подана в правительство края на проведение работ в 2025–2027 годах. Ее поддерживает глава региона Дмитрий Демешин.
При этом решать проблемные вопросы начали уже сейчас. После доклада Дмитрия Заплутаева врио губернатору края им было принято решение о выделении Комсомольску средств на ремонт в этом году крыши в детском саду в микрорайоне «Дружба», крыши спортивного зала школы № 7, ремонт в здании начальной школы № 23 и приведение в порядок проезда к школе № 31.
Дмитрий Заплутаев отметил большую работу, которая была проведена коллективами учреждений. Он поблагодарил сотрудников школ и обратился к ним с призывом принять участие в общегородском комсомольском субботнике 31 августа, в рамках которого будет проведены работы по благоустройству прилегающих территорий у образовательных учреждений.
— Все подходы и проезды к школам должны быть удобны и безопасны, — отметил Дмитрий Заплутаев.