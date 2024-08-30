Глава Артёма Вячеслав Квон возложил цветы к памятнику Федору Сергееву

Posted 30 августа, 05:55
Published 30 августа, 05:55
Modified 1 сентября, 03:51
Updated 1 сентября, 03:51
Выступая на мероприятии, глава Артёма Вячеслав Квон поздравил горожан с праздниками.
«В первую очередь, конечно, поздравляю вас с наступившим Днем шахтера и наступающим Днем города. Традиционно мы в эти дни, в дни празднования, отдаем дань памяти и уважения людям, благодаря которым состоялся наш город», — сказал он.
Мэр отметил, что имя Федора Сергеева очень знаковое для Артёма.
«Благодаря его псевдониму наш город Артём получил свое название. И, наверное, судьба каждого города, как и судьбы людей, зависит от их имен», — подчеркнул Квон
Федор Сергеев, известный под псевдонимом «Артём», был видным революционером начала XX века. В 1921 году он возглавил Центральный комитет Всероссийского Союза Горнорабочих и внес большой вклад в развитие угольной отрасли страны. В 1924 году в его честь рудник Зыбунный был переименован в поселок Артём, который в 1938 году получил статус города.
В рамках празднования в Артёме прошли торжественные собрания, концерты, спортивные состязания. Особое внимание было уделено чествованию ветеранов и передовиков угольной промышленности, а также памяти шахтеров, погибших на производстве. Ведь именно самоотверженный труд горняков на протяжении многих лет является основой благополучия и развития Артёма.
Празднования Дня шахтера и Дня города в Артёме продолжатся до 31 августа. В программе — торжественные собрания, концерты, спортивные состязания. Особое внимание уделяется чествованию ветеранов и передовиков угольной промышленности, а также памяти шахтеров, погибших на производстве. Ведь именно самоотверженный труд горняков на протяжении многих лет является основой благополучия и развития Артёма.