vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 05:55

Published 30 августа, 05:55

Modified 1 сентября, 03:51

Updated 1 сентября, 03:51

Глава Артёма Вячеслав Квон возложил цветы к памятнику Федору Сергееву

Глава Артёма Вячеслав Квон возложил цветы к памятнику Федору Сергееву

30 августа 2024, 05:55
Фото: kwonvyacheslav
Сегодня, 30 августа 2024 года, в рамках торжеств по случаю Дня шахтера и Дня города в Артёме прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику революционеру Федору Андреевичу Сергееву (Артёму), в честь которого назван город.

Выступая на мероприятии, глава Артёма Вячеслав Квон поздравил горожан с праздниками.

«В первую очередь, конечно, поздравляю вас с наступившим Днем шахтера и наступающим Днем города. Традиционно мы в эти дни, в дни празднования, отдаем дань памяти и уважения людям, благодаря которым состоялся наш город», — сказал он.

Мэр отметил, что имя Федора Сергеева очень знаковое для Артёма.

«Благодаря его псевдониму наш город Артём получил свое название. И, наверное, судьба каждого города, как и судьбы людей, зависит от их имен», — подчеркнул Квон

Федор Сергеев, известный под псевдонимом «Артём», был видным революционером начала XX века. В 1921 году он возглавил Центральный комитет Всероссийского Союза Горнорабочих и внес большой вклад в развитие угольной отрасли страны. В 1924 году в его честь рудник Зыбунный был переименован в поселок Артём, который в 1938 году получил статус города.

В рамках празднования в Артёме прошли торжественные собрания, концерты, спортивные состязания. Особое внимание было уделено чествованию ветеранов и передовиков угольной промышленности, а также памяти шахтеров, погибших на производстве. Ведь именно самоотверженный труд горняков на протяжении многих лет является основой благополучия и развития Артёма.

Празднования Дня шахтера и Дня города в Артёме продолжатся до 31 августа. В программе — торжественные собрания, концерты, спортивные состязания. Особое внимание уделяется чествованию ветеранов и передовиков угольной промышленности, а также памяти шахтеров, погибших на производстве. Ведь именно самоотверженный труд горняков на протяжении многих лет является основой благополучия и развития Артёма.

#Новости#Артём#День города#Торжества#Приморский край#Вячеслав Квон
Подпишитесь
Популярное