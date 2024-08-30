Глава Артёма Вячеслав Квон возложил цветы к памятнику Федору Сергееву

Федор Сергеев, известный под псевдонимом «Артём», был видным революционером начала XX века. В 1921 году он возглавил Центральный комитет Всероссийского Союза Горнорабочих и внес большой вклад в развитие угольной отрасли страны. В 1924 году в его честь рудник Зыбунный был переименован в поселок Артём, который в 1938 году получил статус города.