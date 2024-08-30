Кардинальные перемены: важную авторазвязку изменят во Владивостоке

В 2024 и 2025 годах администрация краевой столицы создаст семь проектов для обновления дорожной инфраструктуры: развязки на Фирсова — мост в районе улиц Бородинской и Русской, надземный пешеходный переход через дорогу и ж/д пути в районе Фадеева, 16, дорога в районе Лесного квартала, участок от кольца Багратиона до улицы Майора Филипова, от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока, а также дороги в районе проспекта Красного Знамени, улиц Аллилуева и Котельникова.