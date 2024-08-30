Кардинальные перемены: важную авторазвязку изменят во Владивостоке

Posted 30 августа, 03:07
Published 30 августа, 03:07
Modified 30 августа, 04:11
Updated 30 августа, 04:11
В городской администрации сообщили, что специалисты собирают данные для проектирования Фирсовской развязки в дальневосточной столице.
Проектно-изыскательные работы проводятся для того, чтобы реконструировать транспортную развязку. Сейчас компания-подрядчик занимается забором грунта на данном участке.
Проект для капитального ремонта разработают в 2024–2025 годах. Строительные работы намечены на 2026 и 2027 года. К слову, реконструкция включена в мастер-план развития Владивостока.
В управлении дорог мэрии краевой столицы отметили, что планируется не только изменение конфигурации развязки, но и расширение моста до шести полос. Под мостовым сооружением на дороге тоже добавятся 2 полосы.
«Для безопасного заезда и выезда с развязки в районе остановки „Постышева“ запланированы отдельные съезды. Съезд с основного направления — проспекта 100-летия Владивостока — на улицу Фирсова расширится до двух полос. Проектом также предусмотрят обустройство непрерывных и безопасных пешеходных связей», — добавили в ведомстве.
После изучения сбора данных подрядная организация займется моделированием участка, затем детально проработает изменения перекрестка.
В 2024 и 2025 годах администрация краевой столицы создаст семь проектов для обновления дорожной инфраструктуры: развязки на Фирсова — мост в районе улиц Бородинской и Русской, надземный пешеходный переход через дорогу и ж/д пути в районе Фадеева, 16, дорога в районе Лесного квартала, участок от кольца Багратиона до улицы Майора Филипова, от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока, а также дороги в районе проспекта Красного Знамени, улиц Аллилуева и Котельникова.