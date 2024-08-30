Масштабные работы по ремонту мостов ведутся в Хабаровском крае в рамках нацпроекта

Пять мостов ремонтируют на дороге «Подъезд к с. Догордон». На мостах на 1,7 км и 2,7 км идет устройство земляного полотна и укрепление откосов насыпи. Обустроены фундаменты и экраны под металлическую гофротрубу на мосту на 11,4 км. Смонтированы пролеты и цоколи барьерного ограждения, выполнено устройство слоя из сталефибробетона на мостовом сооружении на 20,45 км, идет отсыпка земляного полотна на подходах. На мосту на 21,23 км установлены железобетонные береговые опоры, выполняется монтаж железобетонных плит пролетов.