Новые спортплощадки построят в Хабаровском крае за счёт средств единой субсидии

Напомним, что комплекс ГТО был возрожден в России в 2014 году по Указу Президента России Владимира Путина. Он включает в себя 18 ступеней, соответствующих разным возрастным категориям. Для каждой ступени разработан свой набор нормативов, выполнение которых позволяет получить золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО. В Хабаровском крае к физкультурно-спортивному движению уже присоединились свыше 123 тысяч жителей, а выполнили нормативы на знак отличия более 101 тысячи человек.