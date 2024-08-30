Новые спортплощадки построят в Хабаровском крае за счёт средств единой субсидии

Posted 30 августа, 05:16
Published 30 августа, 05:16
Modified 30 августа, 05:18
Updated 30 августа, 05:18
Новые площадки построят в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Ванинском, Вяземском, Солнечном, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском и Советско-Гаванском районах. Комплекты оборудования для занятия игровыми видами спорта и общей физической подготовкой будут закуплены уже в этом году, монтаж объектов планируется завершить до конца 2025 года.
— Уличные тренажеры, брусья и турники должны находится в свободном доступе для взрослых и детей, в том числе в сельской местности. Такое поручение нам дает глава региона Дмитрий Викторович Демешин. Благодаря его инициативе и договоренности с премьер-министром России Михаилом Владимировичем Мишустиным Хабаровский край дополнительно получит финансирование на возведение таких спортивных объектов, — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.
Площадки будут располагаться в шаговой доступности от жилых домов и образовательных учреждений. По словам двукратной рекордсменки Книги рекордов ГТО России и жительницы Хабаровского района Екатерины Подоплеловой, это увеличит число занимающихся спортом в селах и успешно отразится на уровне подготовки атлетов, выступающих на соревнованиях и фестивалях ГТО.
— На днях я вернулась из Калининграда, где проходил Всероссийский финал марафона «Земля спорта», в котором принимали участие жители сельских территорий. В призы я не вошла, но показала хорошую подготовку и заняла пятое место из 56 регионов страны. Пообщавшись с участниками, я сделала вывод, что на территории, где уже давно развиты спортивные сооружения выше и уровень спортсменов. Поэтому здорово, что у нас в крае появляются новые спортивные площадки, — рассказала Екатерина Подоплелова.
Напомним, что комплекс ГТО был возрожден в России в 2014 году по Указу Президента России Владимира Путина. Он включает в себя 18 ступеней, соответствующих разным возрастным категориям. Для каждой ступени разработан свой набор нормативов, выполнение которых позволяет получить золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО. В Хабаровском крае к физкультурно-спортивному движению уже присоединились свыше 123 тысяч жителей, а выполнили нормативы на знак отличия более 101 тысячи человек.