Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы

«Каждый год в России выдают примерно 4 млн автомобильных номеров. „Красивые“ номера достаются людям случайно. Если распределять их на открытых аукционах, коррупция станет невозможной. Деньги от продажи „красивых“ номеров пойдут в бюджет, а ценник не будет зависеть от прихоти посредников. Важно, чтобы люди могли не только покупать такие номера, но и продавать — если они достались им случайно», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.