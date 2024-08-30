Примсоцбанк запускает новую программу лояльности выплаты кэшбэка

Posted 29 августа, 23:00
Published 29 августа, 23:00
Modified 29 августа, 23:00
Updated 29 августа, 23:00
С 1 сентября держатели кредитных и дебетовых карт в приложении «Примсоцбанк» могут выбирать категории и повышать процент вознаграждения.
Мы подготовили для клиентов ряд ответов на вопросы, касающиеся программы лояльности «Примсоцбанк».
Как стать участником программы?
— Программа лояльности «Примсоцбанк» доступна всем держателям карт. Для того чтобы стать участником нужно один раз зарегистрироваться в личном кабинете приложения по номеру карты, логину или счету.
Как выбрать категории повышенного начисления?
Вход осуществляется из личного кабинета мобильного приложения «Примсоцбанк». Для участия выберите карту для установки категорий повышенного начисления, зайдите в «Бонусы и баллы», далее в «Персональный кабинет лояльности» и «Любимые категории».
За какие операции начисляется кэшбэк?
Кэшбэк начисляется за покупки по карте или покупки с использованием реквизитов карты в интернете.
За какие операции кэшбэк не начисляется?
Кэшбэк не начисляется за получение и внесение наличных через банкоматы, переводы на карты и счета, оплату налогов и штрафов, страховых премий и взносов, коммунальных платежей, телекоммуникационных услуг. Также не засчитывается покупка драгметаллов, оплата ставок в казино и другие расходы, связанные с азартными играми.
Как быстро зачисляется кэшбэк?
Зачисление кэшбэка, начисленного за предыдущий месяц, происходит единовременно до 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем покупок.
Какую максимальную сумму кэшбэка я могу получить в месяц?
Максимальная сумма кэшбэка зависит от тарифного плана карты. Узнать тарифный план карты Вы можете, зайдя в раздел «Финансы».
|
Тарифный план
|
Максимальная сумма кэшбэка
|
Персона
|
5000 рублей
|
Персона Мир Supreme
|
Премиальный Плюс
|
Стикер
|
Сегодня Плюс 1990 в год
|
Приморец
|
2500 рублей
|
Социальный
|
Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский»
|
Карты, не включенные в вышеперечисленные тарифные планы
|
2500 рублей
Если у Вас нескольких карт, максимальная сумма кэшбэка рассчитывается, исходя из статуса карты. Наиболее статусными считаются тарифные планы, максимальные выплаты кэшбэк по которым составляют 5 тысяч рублей в календарный месяц, независимо от карты, с помощью которой совершались покупки.
Когда я могу выбрать категории на следующий месяц?
Выбор категорий доступен заранее: с 25-го числа каждого месяца по каждой карте, участвующей в программе лояльности. Для этого необходимо зайти в карту и выбрать доступные категории покупок. Процент начисления кэшбэка будет соответствовать карте, по которой совершалась покупка.
Остались вопросы?
Получить подробную информацию об условиях Программы, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы можно в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.