Примсоцбанк запускает новую программу лояльности выплаты кэшбэка

Кэшбэк не начисляется за получение и внесение наличных через банкоматы, переводы на карты и счета, оплату налогов и штрафов, страховых премий и взносов, коммунальных платежей, телекоммуникационных услуг. Также не засчитывается покупка драгметаллов, оплата ставок в казино и другие расходы, связанные с азартными играми.