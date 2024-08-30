Ученые обнаружили связь между состоянием кишечника и сердечно-сосудистой системой

Также было проведено исследование, которое выявило наиболее эффективные продукты для очищения кишечника от токсинов — это киви и чернослив. Сухофрукты способствуют увеличению частоты опорожнений только при употреблении с достаточным количеством воды, а киви благодаря ферменту актинидину ускоряет перистальтику кишечника.