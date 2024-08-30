Ученые обнаружили связь между состоянием кишечника и сердечно-сосудистой системой

Posted 30 августа, 15:44
Published 30 августа, 15:44
Modified 30 августа, 15:44
Updated 30 августа, 15:44
Особенно тесная связь была обнаружена между запорами и повышенным давлением в артериях, пишет amic.ru.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что правильное питание играет ключевую роль в профилактике и лечении запоров. Она предлагает ограничить потребление вредной еды, увеличить количество потребляемой воды, овощей и фруктов, а также добавить в рацион белки и полезные жиры при каждом приеме пищи.
Также было проведено исследование, которое выявило наиболее эффективные продукты для очищения кишечника от токсинов — это киви и чернослив. Сухофрукты способствуют увеличению частоты опорожнений только при употреблении с достаточным количеством воды, а киви благодаря ферменту актинидину ускоряет перистальтику кишечника.