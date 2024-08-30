Выставка «Золото!» из собрания Музеев Московского Кремля открылась в Хабаровске

Posted 30 августа, 06:13
Published 30 августа, 06:13
Modified 30 августа, 06:16
Updated 30 августа, 06:16
На протяжении веков золото было не только ценным украшением, но и имело особое символическое значение. Выставка представляет мастерство ювелиров и золотых дел мастеров разных эпох и удивительное разнообразие их произведений.
Посетители смогут погрузиться в мир золота как вечного металла, сохранившегося с древних времен, начиная с золотых украшений IV–III веков до н. э. греко-скифской культуры — античных монет с портретами Филиппа и Александра Македонских. На выставке также представлены произведения искусства эпохи Великого переселения народов — предметы знаменитого Суджанского клада, Киевской Руси — в том числе единственный золотой перстень из Большого кремлевского клада.
Особое внимание в проекте уделено золоту как неотъемлемому атрибуту власти: из Музеев Московского Кремля в Хабаровск приедут дипломатические дары русским государям, наградное вооружение, статусные подарки.
Посетители увидят привозные изделия, которые восполняли потребность государства в золоте до ХVIII века: турецкие, иранские, китайские предметы, венгерские, венецианские золотые монеты.
ХIХ век в России являлся периодом расцвета ювелирной промышленности, о чем свидетельствуют представленные на выставке многочисленные украшения и аксессуары, созданные непревзойденными мастерами. Посетители смогут полюбоваться, в частности, великолепным золотым портсигаром фирмы Карла Фаберже, выполненным в виде золотого слитка на рубеже ХIХ-ХХ веков.
В экспозиции разместились, в том числе, золотые аксессуары и ювелирные произведения ХХ века — времени, когда советская золотодобыча вышла на второе место в мире. Не последнюю роль в этом сыграла активная разработка золотоносных месторождений Хабаровского края.
На выставке будет представлено около 200 предметов из золота, большинство из которых не демонстрируется в постоянных экспозициях Музеев Московского Кремля. Самый многочастный экспонат выставки — клад весом более 4,5 кг, состоящий из 552 золотых монет 1850–1910 годов, который был найден строителями в 1994 году в подвале дома недалеко от Московского Кремля.
Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Хабаровского края.