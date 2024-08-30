Выставка «Золото!» из собрания Музеев Московского Кремля открылась в Хабаровске

На выставке будет представлено около 200 предметов из золота, большинство из которых не демонстрируется в постоянных экспозициях Музеев Московского Кремля. Самый многочастный экспонат выставки — клад весом более 4,5 кг, состоящий из 552 золотых монет 1850–1910 годов, который был найден строителями в 1994 году в подвале дома недалеко от Московского Кремля.