Жители Комсомольска-на-Амуре выйдут на общегородской субботник

Posted 30 августа, 06:36
Published 30 августа, 06:36
Modified 30 августа, 06:38
Updated 30 августа, 06:38
Неравнодушных жителей объединит единый лозунг: «Город Юности выходит на комсомольский субботник!».
Инициаторами генеральной уборки выступили ветеранские и молодёжные организации, которые отмечают важность возрождения комсомольских традиций, одна из которых — проведение масштабных субботников. Ветераны и молодёжь уверены, что генеральная уборка станет символическим стартом перезагрузки промышленной и инженерной столицы Востока России.
Работы по организации субботника взял на себя созданный на прошлой неделе штаб по благоустройству города, который возглавил Дмитрий Заплутаев, и в который входят представители заводов, бизнеса, общественных организаций, муниципалитета, активные представители городского сообщества. Сейчас штаб определяет основные точки приложения усилий горожан, обеспечения их инвентарём, техникой, оперативную организацию вывоза собранного мусора. Для участников субботника будет организовано горячее питание.
— Комсомольские субботники — давняя традиция, когда люди вместе выходят на улицы, чтобы привести в порядок родной город. Ветераны об этом помнят, а молодежь, к сожалению, уже нет. И нам нужно возродить то, что — как показало время — помогает сплотить людей. Чем больше горожан, предприятий, учреждений примут участие в генеральной уборке, тем чище и светлее будет Комсомольск. Все на субботник, — отмечает Дмитрий Заплутаев.
Инициаторы проведения субботника и штаб по благоустройству призывают всех комсомольчан объединить усилия, как в старые добрые времена, опираясь на традиции тех, кто строил и развивал город, 31 августа в 10.00 выйти на уборку Комсомольска-на-Амуре.
В городе Юности определены пять основных локаций, на которых развернутся наиболее масштабные работы:
— Набережная;
— площадь у Драмтеатра и сквер у Драмтеатра (со стороны пр. Интернационального);
— площадь Володарского, парк Железнодорожников;
— сквер за ДК Авиастроителей (сквер Меркулова);
— площадь Ленина.
Можно приходить со своим инвентарем. На месте также будет организована раздача всего необходимого для уборки: мешки, перчатки, скребки и т. д.
Кроме того, субботники пройдут во всех школах и детских садах, приведут в порядок центральные проспекты города, остановки, территории прилегающие к магазинам, жилмассивы.