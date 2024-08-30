Жители Комсомольска-на-Амуре выйдут на общегородской субботник

Работы по организации субботника взял на себя созданный на прошлой неделе штаб по благоустройству города, который возглавил Дмитрий Заплутаев, и в который входят представители заводов, бизнеса, общественных организаций, муниципалитета, активные представители городского сообщества. Сейчас штаб определяет основные точки приложения усилий горожан, обеспечения их инвентарём, техникой, оперативную организацию вывоза собранного мусора. Для участников субботника будет организовано горячее питание.