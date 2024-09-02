Дмитрий Демешин провёл первое заседание совета руководителей Комсомольска-на-Амуре

Posted 2 сентября, 07:17
Published 2 сентября, 07:17
Modified 2 сентября, 07:19
Updated 2 сентября, 07:19
В Совет руководителей Комсомольска-на-Амуре вошли директора предприятий, представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций, здравоохранения, высших и средних учебных заведений.
Главной темой первого заседания Совета стала подготовка к празднованию 100-летия Комсомольска-на-Амуре, которое состоится 12 июня 2032 года.
Глава региона дал поручение Совету приступить к разработке мероприятий по решению актуальных проблем в рамках подготовки к платиновому юбилею города Юности.
О работе по подготовке к 100-летию Дмитрий Демешин докладывал на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, которая прошла 30 августа.
Также на заседании руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив жителей города Дмитрий Заплутаев доложил о работе по формированию Атласа проблем и проблемных объектов Комсомольска-на-Амуре, которую он вёл по поручению главы региона.
В Атлас включено более 40 тысяч предложений комсомольчан, все они лягут в основу плана развития города на ближайшие годы.
— Конечно, выполнить всё сразу невозможно, но власти всех уровней будут поэтапно их реализовывать, — сказал Дмитрий Заплутаев.