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Posted 2 сентября, 07:17

Published 2 сентября, 07:17

Modified 2 сентября, 07:19

Updated 2 сентября, 07:19

Дмитрий Демешин провёл первое заседание совета руководителей Комсомольска-на-Амуре

Дмитрий Демешин провёл первое заседание совета руководителей Комсомольска-на-Амуре

2 сентября 2024, 07:17
Фото: vostokmedia.com
В минувшее воскресенье, 1сентября, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл в Комсомольске-на-Амуре первое заседание Совета руководителей города. Совет был воссоздан по предложению ветеранских организаций и трудовых коллективов ведущих градообразующих предприятий города.

В Совет руководителей Комсомольска-на-Амуре вошли директора предприятий, представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций, здравоохранения, высших и средних учебных заведений.

Главной темой первого заседания Совета стала подготовка к празднованию 100-летия Комсомольска-на-Амуре, которое состоится 12 июня 2032 года.

Глава региона дал поручение Совету приступить к разработке мероприятий по решению актуальных проблем в рамках подготовки к платиновому юбилею города Юности.

О работе по подготовке к 100-летию Дмитрий Демешин докладывал на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, которая прошла 30 августа.

Также на заседании руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив жителей города Дмитрий Заплутаев доложил о работе по формированию Атласа проблем и проблемных объектов Комсомольска-на-Амуре, которую он вёл по поручению главы региона.

В Атлас включено более 40 тысяч предложений комсомольчан, все они лягут в основу плана развития города на ближайшие годы.

— Конечно, выполнить всё сразу невозможно, но власти всех уровней будут поэтапно их реализовывать, — сказал Дмитрий Заплутаев.
#Хабаровский край
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