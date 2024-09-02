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Posted 2 сентября, 11:12

Published 2 сентября, 11:12

Modified 2 сентября, 11:13

Updated 2 сентября, 11:13

Ипотечный брокер Ракута рассказал, почему лизинг жилья в России хуже ипотеки

2 сентября 2024, 11:12
Ипотечный брокер отметил, что в России участники лизинговых сделок ещё недостаточно защищены юридически. Также застройщики пока ещё не готовы работать по гибким условиям лизинга.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова о продвижении лизинга жилья в качестве альтернативы ипотечному кредитованию.

Брокер отметил, что у лизинга есть свои плюсы по сравнению с ипотекой. Например, арендные платежи идут в зачет стоимости квартиры, что позволяет при случае перейти на ипотеку без финансовых потерь. Однако в России данный механизм имеет некоторые «подводные камни». При данной сделке собственником квартиры до погашения платежей является лизинговая компания. Существует вероятность, что она подаст документы на банкротство, а лизинговый договор в нашей стране с юридической точки зрения защищен слабее, чем договор долевого участия.

Отдельную почву для злоупотреблений создает тот факт, что лизинговые компании в данной сфере являются дочерними для застройщиков. Однако и у них есть определенные риски при подобных сделках. Например, если человек после нескольких лет переедет в другую квартиру, то качество недвижимости ухудшится и её будет сложнее продать.

Собеседник издания считает, что российские застройщики пока не готовы к работе с лизингом по гибким условиям, поэтому правительству нужно выработать ряд механизмов, которые обеспечат участникам подобных сделок надежную юридическую защиту.

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