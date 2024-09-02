Ипотечный брокер Ракута рассказал, почему лизинг жилья в России хуже ипотеки

Брокер отметил, что у лизинга есть свои плюсы по сравнению с ипотекой. Например, арендные платежи идут в зачет стоимости квартиры, что позволяет при случае перейти на ипотеку без финансовых потерь. Однако в России данный механизм имеет некоторые «подводные камни». При данной сделке собственником квартиры до погашения платежей является лизинговая компания. Существует вероятность, что она подаст документы на банкротство, а лизинговый договор в нашей стране с юридической точки зрения защищен слабее, чем договор долевого участия.