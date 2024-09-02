Ипотечный брокер Ракута рассказал, почему лизинг жилья в России хуже ипотеки

Posted 2 сентября, 11:12
Published 2 сентября, 11:12
Modified 2 сентября, 11:13
Updated 2 сентября, 11:13
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова о продвижении лизинга жилья в качестве альтернативы ипотечному кредитованию.
Брокер отметил, что у лизинга есть свои плюсы по сравнению с ипотекой. Например, арендные платежи идут в зачет стоимости квартиры, что позволяет при случае перейти на ипотеку без финансовых потерь. Однако в России данный механизм имеет некоторые «подводные камни». При данной сделке собственником квартиры до погашения платежей является лизинговая компания. Существует вероятность, что она подаст документы на банкротство, а лизинговый договор в нашей стране с юридической точки зрения защищен слабее, чем договор долевого участия.
Отдельную почву для злоупотреблений создает тот факт, что лизинговые компании в данной сфере являются дочерними для застройщиков. Однако и у них есть определенные риски при подобных сделках. Например, если человек после нескольких лет переедет в другую квартиру, то качество недвижимости ухудшится и её будет сложнее продать.
Собеседник издания считает, что российские застройщики пока не готовы к работе с лизингом по гибким условиям, поэтому правительству нужно выработать ряд механизмов, которые обеспечат участникам подобных сделок надежную юридическую защиту.