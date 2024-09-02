По тонкому льду: энерготарифы создают проблему приморскому хоккею?

«Развитие спорта и привлечение молодежи к нему — это важный вклад в воспитание сильных и целеустремленных людей», — отметил однажды президент Владимир Путин. Николай Лысенко, инициатор проекта, знает об этом не понаслышке — его старший сын занимается хоккеем, и младший пошел по его стопам. Лысенко уверен, что хоккей, развивая силу и мужество, помогает формировать настоящих мужчин, способных поддерживать командный дух и дружбу. Максим Грицанов, один из соучредителей ООО «Лига Льда», разделяет это мнение и добавляет, что спорт отвлекает детей от вредных привычек, особенно в сельской местности.