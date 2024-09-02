Процветания и благополучия: Александр Ролик поздравил жителей Артёма с Днем города

Артём сегодня — это важный транспортно-логистический центр, город, который показывает быстрые темпы социально-экономического роста, входит в топ городов-лидеров Дальнего Востока по реализации федеральных и региональных программ. Сенатор Совета Федерации считает, что все уровни власти совместно с жителями города должны приложить все усилия для дальнейшего развития Артемовского городского округа.