Процветания и благополучия: Александр Ролик поздравил жителей Артёма с Днем города

Posted 2 сентября, 09:24
Published 2 сентября, 09:24
Modified 2 сентября, 09:26
Updated 2 сентября, 09:26
Артём сегодня — это важный транспортно-логистический центр, город, который показывает быстрые темпы социально-экономического роста, входит в топ городов-лидеров Дальнего Востока по реализации федеральных и региональных программ. Сенатор Совета Федерации считает, что все уровни власти совместно с жителями города должны приложить все усилия для дальнейшего развития Артемовского городского округа.
«Сегодня в этом зале находится Константин Семенович Сиденко — бывший командующий ТОФ, Дальневосточного военного округа, сегодня он возглавляет государственную компанию „Росатом Логистика“. Почему я об этом говорю? Как вы знаете, год назад губернатор Приморского края наделил меня полномочиями сенатора, и я сегодня в высшем законодательном органе нашей страны решаю те задачи, которые глава региона ставит передо мной, задачи, которые необходимо выполнять в интересах Приморского края, в том числе и жителей города Артёма. И председатель правительства Приморья Вера Георгиевна Щербина сегодня отметила, что ряд вопросов, которые сегодня реализуются на территории Артемовского городского округа, как раз вошли в федеральные программы. Это, конечно, заслуга всех нас. Ну, а вместе с исполнительной властью в регионе работает законодательная власть. Я семь лет был депутатом Законодательного Собрания Приморского края, возглавлял представительный орган власти края, но вот после ухода в Совет Федерации мандат освободился, и я уверен, что все вместе мы и дальше будем делать все, чтобы наш Приморский край, наш город Артём развивались, были самыми лучшими в нашей стране, и чтобы мы вместе с вами, жителями города, делали все во имя настоящих и будущих поколений», — отметил Александр Ролик.