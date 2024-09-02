Ученые: Кишечная палочка может передавать потомкам информацию о стрессе

Ведущий автор исследования Адилсон Моттер предполагает, что подобный эффект может быть вызван не только деактивацией генов, но и другими факторами окружающей среды, такими как температура, пищевые ресурсы и кислотность. Исследователи считают, что негенетическая наследственность может существовать и у других организмов, поскольку их регуляторные сети могут быть схожими или более сложными, чем у кишечной палочки.