Ученые: Кишечная палочка может передавать потомкам информацию о стрессе

Posted 2 сентября, 09:25
Published 2 сентября, 09:25
Modified 2 сентября, 09:25
Updated 2 сентября, 09:25
Как пишет newkhakasiya.online, открытие ставит под сомнение взгляды на то, как одноклеточные организмы наследуют физические черты. Это может помочь медицине в будущем. Например, решить проблему снижения эффективности антибиотиков, оказывая влияние на патогены, чтобы потомство оставалось восприимчивым к лекарствам в течение нескольких поколений. Исследование было опубликовано в Science Advances.
В середине XX века ученые только начинали расшифровывать генетический код, предполагая, что наследственные признаки передаются в основном через ДНК. Однако современные исследования показывают, что это может происходить и другими способами.
Примером может послужить голод в Нидерландах во время фашистской оккупации. Последние исследования показали, что дети мужчин, чьи матери страдали от голода во время войны, имели больший риск развития ожирения в будущем.
Изучение подобных явлений у людей и других сложных организмов затруднено из-за множества факторов, однако учёные решили начать с бактерий, так как могут полностью контролировать их среду обитания.
Исследователи выдвинули гипотезу о том, что ключевую роль в процессе взаимодействия генов может играть регуляторная сеть, которая позволяет генам влиять друг на друга. Эта сеть запоминает результаты изменений, в то время как структура ДНК остается неизменной. Чтобы проверить данное предположение, ученые обратились к хорошо изученному одноклеточному организму — кишечной палочке.
С помощью математического моделирования они имитировали временное включение и отключение отдельных генов. Эксперимент показал, что такие возмущения влияют на последующие поколения. Теперь исследователи подтверждают свои выводы в лабораторных условиях.
Ведущий автор исследования Адилсон Моттер предполагает, что подобный эффект может быть вызван не только деактивацией генов, но и другими факторами окружающей среды, такими как температура, пищевые ресурсы и кислотность. Исследователи считают, что негенетическая наследственность может существовать и у других организмов, поскольку их регуляторные сети могут быть схожими или более сложными, чем у кишечной палочки.